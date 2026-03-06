Bugün her arabada var ama bir zamanlar kimse istememişti! Ön cam sileceğinin kadın mucidi Mary Anderson'un unutulan hikayesi!
Bugün yağmurda ya da karda araç kullanırken ön cam sileceklerinin ne kadar hayati olduğunu çoğu kişi fark etmez. Oysa bu basit mekanizmanın arkasında, yıllarca hak ettiği değeri görmeyen bir kadın mucidin hikâyesi yatıyor. 1903'te patent alan Mary Anderson'ın ilham veren hikâyesi ve icadının bilinmeyen yönlerini sizin için derledik. İşte detaylar!
Dünyadaki neredeyse tüm otomobillerde bulunan ön cam silecekleri, sürüş güvenliğinin en temel parçalarından biri. Ancak bu icadı geliştiren Mary Anderson’ın fikri bir zamanlar “ticari değeri yok” denilerek geri çevrilmişti. Detaylar haberimizin devamında!
BİR TRAMVAY YOLCULUĞUNDAN DOĞAN FİKİR
Bugün neredeyse her otomobilde bulunan ön cam silecekleri, sürücüler için vazgeçilmez bir güvenlik unsuru.
Ancak bu basit ama hayati icadın arkasında uzun süre görmezden gelinen bir isim var: Mary Anderson. 1902 yılında New York’ta yaptığı bir tramvay yolculuğu sırasında yaşadığı bir deneyim, onu tarihe geçecek bir fikir geliştirmeye yöneltti.
Kış aylarında tramvay sürücüleri, kar ve yağmur nedeniyle ön camı görmekte zorlanıyordu. Camı temizlemek için ya başlarını pencereden dışarı uzatıyor ya da sık sık durup camı dışarıdan silmek zorunda kalıyorlardı. Anderson, sürücünün araç içinden camı temizleyebilmesini sağlayacak bir mekanizma tasarlamanın mümkün olabileceğini düşündü.
1903’TE ALINAN TARİHİ PATENT
Mary Anderson kısa sürede bir prototip geliştirdi. Lastik kenarlı bir kol, araç içindeki bir mekanizma aracılığıyla hareket ediyor ve camın üzerindeki yağmur ya da karı temizliyordu. Bu sistem sayesinde sürücünün camı temizlemek için dışarı çıkmasına gerek kalmıyordu.
Anderson, 10 Kasım 1903’te “cam temizleme cihazı” olarak tanımlanan buluşunun patentini aldı. Bu patent, tarihte bilinen ilk ön cam sileceği tasarımını temsil ediyordu.
OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNDEN RED
Anderson icadını geliştirdikten sonra otomobil üreticilerine sunmaya başladı. Ancak dönemin şirketleri bu fikrin ticari bir değeri olmadığı görüşündeydi.
Hatta bazıları sileceğin hareketinin sürücünün dikkatini dağıtabileceğini öne sürerek tehlikeli olabileceğini bile savundu. Bu nedenle Anderson icadını satacak bir şirket bulamadı ve buluşundan herhangi bir gelir elde edemedi.
ZAMANININ ÖTESİNDE BİR İCAT
Oysa otomobiller yaygınlaştıkça ön cam sileceğinin önemi hızla ortaya çıktı. 1920’li yıllara gelindiğinde, Anderson’ın geliştirdiği sistemin benzerleri birçok otomobilde standart donanım haline gelmişti.
Mary Anderson icadından maddi kazanç sağlayamasa da, fikirleri modern otomobil teknolojisinin temel parçalarından birini oluşturdu. Bugün dünya genelinde milyonlarca araçta kullanılan silecekler, aslında bir kadının basit ama dahiyane gözleminin ürünü.
Kaynak: Popular Science