Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) sanayisini güçlendirmek ve istihdam yaratmak amacıyla hazırladığı “Sanayi Hızlandırma Yasası” önerisinde Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tasarıda 'Made in EU' ifadesi ile yer alan AB menşei şartının Gümrük Birliği çerçevesinde ilke olarak Türkiye'yi de kapsamasını sağlayan yasal zeminin teyit edildiğini açıkladı.

Bakan Bolat'ın yaptığı duyurunun ardından ise gözler otomotiv sanayisinden konuya ilişkin gelecek açıklamaya çevrildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, yasa tasarısının uzun zamandır beklenen ‘AB Ürünü’ tanımını da ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye’nin Gümrük Birliği çerçevesinde belirlenen politika kapsamına dahil edilmesi, otomotiv sanayimiz açısından memnuniyet verici bir gelişmedir" dedi.

"TEDARİK ZİNCİRİNİN KORUNMASI AÇISINDA KRİTİK"

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, yasa tasarısının AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı veya Gümrük Birliği ilişkisi kurduğu ülkelerde üretilen içerikleri belirli koşullar altında “AB Ürünü” kapsamında değerlendirmesinin önemine de değindi.

Eroldu, "İlk yaptığımız değerlendirmeye göre Ticaret Bakanımızın açıklamasında belirttiği üzere, bu yaklaşım entegre tedarik zincirlerinin korunması açısından kritik bir adımı temsil ediyor. Taslak metinde, yoruma açık bazı hususlar bulunduğunu ve otomotiv ana sanayi açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken alanlar olabileceğini öngörüyoruz. Bu hususların, Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız ile yakın iş birliği içerisinde, Avrupa Komisyonu teklifinin AB Üye Ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu’nda ele alınacağı süreçte açıklığa kavuşturulacağına inanıyoruz. Tasarının detaylı değerlendirilmesi ile birlikte tabloyu daha net olarak görebileceğiz" açıklamasında bulundu.

"KAMU ALIMLARI REKABETÇİLİKTE ÖNEM TAŞIYOR"

Kamu alımları konusuna dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, "Kamu alımlarında da benzer bir yaklaşım öngörülmekle birlikte, AB ile bu alanda bir anlaşma yapmamış ve karşılıklı erişimi garanti altına almamış üçüncü ülkeler açısından kamu ihalelerine erişiminin sınırlandırılabileceği yasa tasarısında belirtiliyor" dedi.

Türk Otomotiv sanayisinin ihracatında önemli yeri olan kamu alımları konusunda atılacak adımların, AB ile Türkiye arasındaki köklü işbirliğinin daha da kuvvetlenmesi bakımından önemli bir fırsat olduğunu belirten Eroldu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde gelişen güçlü üretim ve mühendislik entegrasyonunun ilerleyen dönemde daha da kuvvetlenmesi her iki tarafın otomotiv sanayilerinin rekabetçiliği bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"AB İLE DİYALOĞUN SOMUT BİR SONUCU"

OS Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, yasa tasarısının yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından müzakere edileceğini de vurguladı.

Eroldu, "Tasarının mevcut içeriği, kamu yönetimimiz ile özel sektörün eşgüdüm içinde yürüttüğü çalışmaların ve AB ile sürdürülen yapıcı diyaloğun somut bir sonucudur. Bugün geldiğimiz noktada, öncelikle tasarının detaylı değerlendirmesini yapmalı ve AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirecek bir yaklaşım ile yasalaşması için süreci yakinen takip etmeye ve girişimlerimizi sürdürmeye devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

BORSA'YA OLUMLU YANSIDI

Kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören otomotiv hisselerinde yukarı yönlü bir hareket gözlendi.

BIST Otomotiv Endeksi'nin gün içindeki yükselişi yüzde 2.25'i bulurken, borsada işlem gören bazı otomotiv şirketlerinin hisselerinde gün içinde kaydedilen artışlar da şu şekilde gerçekleşti:

- Ford Otosan: Yüzde 2.5

- Tofaş: Yüzde 1.9

- Türk Traktör: Yüzde 0.96

- Otokar: Yüzde 1.92

- Karsan: Yüzde 3.3

- Isuzu: Yüzde 1.56