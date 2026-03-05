İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da, öğle saatlerinde sokak ortasında bir kadın daha katledildi. Boşanma aşamasında olan, bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Semiha Deniz, eşi tarafından başından vuruldu. Deniz, olay yerinde can verirken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı
İstanbul'da yürekleri yakan kadın cinayeti, Fatih Kocamustafapaşa’da bulunan Vedide Baha Pars Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.
GENÇ KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAYDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Semiha Deniz (30) ile boşanma aşamasında olduğu erkek arasında tartışma çıktı.
BAŞINDAN VURULDU OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine eşi, yanında bulunan silahla genç kadına ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Acı haberi alan kadının yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYDİ
Semiha Deniz'in, 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şüpheli eş, cinayetin ardından olaydan sonra kaçtı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
