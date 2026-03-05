Canlı
        SON DAKİKA: İstanbul'da Semiha Deniz okulun önünde eşi tarafından öldürüldü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da okulun önünde kadın cinayeti!

        İstanbul Fatih Kocamustafapaşa'da, öğle saatlerinde sokak ortasında bir kadın daha katledildi. Boşanma aşamasında olan, bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Semiha Deniz, eşi tarafından başından vuruldu. Deniz, olay yerinde can verirken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı

        Giriş: 05.03.2026 - 14:09
        İstanbul'da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul'da yürekleri yakan kadın cinayeti, Fatih Kocamustafapaşa’da bulunan Vedide Baha Pars Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.

        GENÇ KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Semiha Deniz (30) ile boşanma aşamasında olduğu erkek arasında tartışma çıktı.

        BAŞINDAN VURULDU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Tartışmanın büyümesi üzerine eşi, yanında bulunan silahla genç kadına ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Acı haberi alan kadının yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

        BİR KIZ ÇOCUĞU ANNESİYDİ

        Semiha Deniz'in, 14 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şüpheli eş, cinayetin ardından olaydan sonra kaçtı.

        Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da güzellik merkezinde 2 kişi başından vurulmuş halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'da bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen Nagihan K. ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Nagihan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

