Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara "fırsat bilip harekete geçmeyin" uyarısı | Dış Haberler

        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara "fırsat bilip harekete geçmeyin" uyarısı

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına yanıt verdi. Laricani, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 07:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

        İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Laricani’nin açıklamasına yer verildi.

        Buna göre, Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek, "Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.

        REKLAM

        Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor? Haberi Görüntüle

        ABD'NİN KÜRT GRUPLARI İRAN'A KARŞI SİLAHLANDIRACAĞI İDDİASI

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

        Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

        Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Söz konusu gruplar ise bu iddiaları yalanlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 6. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 6. gün!
        "İran'da çok güçlü bir pozisyondayız"
        "İran'da çok güçlü bir pozisyondayız"
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?