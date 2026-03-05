Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 13° Ankara Kısmen Güneşli 13° İzmir Parçalı bulutlu 17° Antalya Güneşli 18° Trabzon Güneşli 9° Bursa Kısmen Güneşli 13° Adana Güneşli 18° Diyarbakır Güneşli 13° Gaziantep Güneşli 13° Ağrı Güneşli -2°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.