Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
Meteoroloji'den yapılan 5 Mart hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kapalı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu; diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.