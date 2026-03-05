Canlı
        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde - 5 Mart Hava Durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan 5 Mart hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kapalı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmurlu; diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 07:17
        Yağış yok bulut var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 13°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 17°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Güneşli

        Bursa

        Kısmen Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

