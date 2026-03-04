Canlı
        Haberler Gündem Politika Ortadoğu'daki savaş ne kadar sürecek? Uzmanlar yanıtladı: Kritik değerlendirmeler Habertürk’te | Son dakika haberleri

        Ortadoğu'daki savaş ne kadar sürecek? Uzmanlar yanıtladı: Kritik değerlendirmeler Habertürk’te

        Ortadoğu'daki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki savaş daha ne kadar sürecek? ABD-İsrail ve İran'ın tutumları nasıl? Uzmanlar bu sorulara ne yanıt verdi? Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberi..

        Giriş: 04.03.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Savaş ne kadar sürecek?
        Ortadoğu'da ateş çemberi genişliyor. Bölge ülkelerindeki tedirginlik devam ediyor. 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlayan saldırılar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden savaşın süresine yönelik değişik yönde açıklamalar geliyor.

        Sürece ve savaşın gidişatına yönelik Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Berdibek ve İRAM Uzmanı Oral Toğa Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, “Savaşın ne kadar süreceğine” ilişkin soruları yanıtladı.

        “İRAN 100 YILLIK STOK BİRİKTİRMİŞ GİBİ SALDIRIYOR”

        ABD’nin zaman konusunda bir sınırının olduğunu ifade eden Berdibek, İran’ın ise zaman konusunda bir sınırının olmadığını vurguladı. Berdibek, “İran’ın ne kadar füze veya ne kadar füze rampasına sahip olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir kullanımı var ki bana göre sanki 100 yıllık stok biriktirmişler gibi saldırıyor. Normalde Trump muhtemelen böyle bir operasyonu başlatma fikrini eriştiğinde savaşı dört güne bitirebileceğini düşünüyordu. Fakat bu dört gün oldu, dört hafta muhtemelen olacak, dört ay muhtemelen dört yıl olacak." dedi.

        İRAN'IN MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞÜ MÜMKÜN MÜ?

        Berdibek, "İran ise masaya oturur mu şimdilik asla. Çünkü lideri çok hızlı bir şekilde öldü. Şu anda İran’da intikam dürtüleri her şeyin üstünde.” diye konuştu.

        “BU BİR SAVUNMA SAVAŞI”

        Toğa ise “Bu bir savunma savaşı, kale teslim almak veya almamakla ilgili bir konu. Kalenin içerisinde ne kadar lojistik olduğu gıdası olduğu stokların olduğu ile ilgili bir konu. Kuşatan tarafın buna ne kadar irade göstereceği ile ilgili bir konu. Bunlardan birisi kırıldığı zaman zaten savaş bitmiş olacak. Amerika’dan gelen mesajlar ve şu anda yığınakların devam ediyor olması savaşın devam edeceği anlamına geliyor. Devam etmesi de yıkımın artması anlamına gelmekte. Fakat bu doğrudan İran’daki devlet rejimini ortadan kaldırır mı bilmiyorum. İran’ın elinde füzelerden hariç en önemli silah bence coğrafyası ve Ortadoğu içerisindeki belirli nüfuz alanları.” açıklamasında bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

