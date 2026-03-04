Son dakika: ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz

ABD Savunma Bakanı Hegseth, basın toplantısı düzenledi.

İran'ın hava sahasını ve deniz savunmasını kontrol altına aldıklarını söyleyen Hegseth, "İran kendi insanlarını öldürdüğü gibi interneti kapatarak kör bırakıyor. Öldürdüğü 6 ABD askerinin intikamını da alacağız. Biz yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz" dedi.

Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İran bir daha asla nükleer silah sahibi olamayacak. Daha önce birçok müzakere yaptık ama Trump artık belirsizliklere son noktayı koydu. İran'ın bizimle ve dünyayla oynamasına izin vermeyeceğiz. Düşmanımızı yok edeceğiz. Biz aylardır bu operasyon için çalışıyorduk.

REKLAM

Lazer güdümlü füzelerle devam edeceğiz. Her şeyi çok iyi hesapladık. İran için daha fazla kuvvet yolda.

Bizim ve müttefiklerimizin hava savunma sistemleri yeterli kapasiteye sahiptir. Bu mücadeleyi gerektiği kadar kolayca sürdürebiliriz.

İsrail en iyi müttefikimiz bildiğiniz gibi. ABD kazanmak için savaşır, savaşa daha yeni başladık."

Ayrıntılar geliyor...