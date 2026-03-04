Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz | Dış Haberler

        Son dakika: ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İran kendi insanlarını öldürdüğü gibi interneti kapatarak kör bırakıyor. İran hava sahasında kontrol bizim. Öldürdüğü 6 ABD askerinin intikamını da alacağız. Biz yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. Savaşa daha yeni başladık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 16:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, basın toplantısı düzenledi.

        İran'ın hava sahasını ve deniz savunmasını kontrol altına aldıklarını söyleyen Hegseth, "İran kendi insanlarını öldürdüğü gibi interneti kapatarak kör bırakıyor. Öldürdüğü 6 ABD askerinin intikamını da alacağız. Biz yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz" dedi.

        Hegseth'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İran bir daha asla nükleer silah sahibi olamayacak. Daha önce birçok müzakere yaptık ama Trump artık belirsizliklere son noktayı koydu. İran'ın bizimle ve dünyayla oynamasına izin vermeyeceğiz. Düşmanımızı yok edeceğiz. Biz aylardır bu operasyon için çalışıyorduk.

        REKLAM

        Lazer güdümlü füzelerle devam edeceğiz. Her şeyi çok iyi hesapladık. İran için daha fazla kuvvet yolda.

        Bizim ve müttefiklerimizin hava savunma sistemleri yeterli kapasiteye sahiptir. Bu mücadeleyi gerektiği kadar kolayca sürdürebiliriz.

        İsrail en iyi müttefikimiz bildiğiniz gibi. ABD kazanmak için savaşır, savaşa daha yeni başladık."

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da gencin hayatını kaybettiği kavga anı kamerada

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele ateş edildiği sırada bir gencin vurularak hayatını kaybettiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!