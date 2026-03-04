KUPADA 4. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2003'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın kupada attığı 9 gole, güney temsilcisi 1 golle karşılık verdi.