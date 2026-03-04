Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FB canlı izle - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK deplasmanında galibiyet peşinde!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak turnuvada yoluna devam etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son maçında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

        2

        Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

        Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.

        3

        Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.

        4

        F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

        Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        5

        TEDESCO YİNE YOK

        Öte yandan hastalığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, Gaziantep deplasmanında da takımını yönetemeyecek.

        Tedavisi devam eden İtalyan teknik adamın durumu sabah tekrar değerlendirildi ve Gaziantep'e seyahat etmemesi yönünde karar verildi.

        Tedesco, Antalyaspor maçının ardından Gaziantep maçında da takımın başında olamayacak.

        6

        KUPADA 4. RANDEVU

        Sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2003'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın kupada attığı 9 gole, güney temsilcisi 1 golle karşılık verdi.

        7

        SON 10 MAÇI F.BAHÇE KAZANDI

        Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı son 10 maçta da üstünlük kurdu. 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep'te oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazandı.

        8

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı