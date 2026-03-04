Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK deplasmanında galibiyet peşinde!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak turnuvada yoluna devam etmek istiyor.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Ligde üst üste 2 karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor.
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
Kupada yoluna devam etmek için karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda bulunan sarı-lacivertliler, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, doğrudan üst tura adını yazdırması için galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.
F.BAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
TEDESCO YİNE YOK
Öte yandan hastalığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, Gaziantep deplasmanında da takımını yönetemeyecek.
Tedavisi devam eden İtalyan teknik adamın durumu sabah tekrar değerlendirildi ve Gaziantep'e seyahat etmemesi yönünde karar verildi.
Tedesco, Antalyaspor maçının ardından Gaziantep maçında da takımın başında olamayacak.
KUPADA 4. RANDEVU
Sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2003'te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024'te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın kupada attığı 9 gole, güney temsilcisi 1 golle karşılık verdi.
SON 10 MAÇI F.BAHÇE KAZANDI
Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya karşı oynadığı son 10 maçta da üstünlük kurdu. 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon Gaziantep'te oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazandı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Musaba, Cherif