        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz, masaya oturmayacağız

        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz, masaya oturmayacağız

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının 5. gününde, tüm taraflardan sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Öldürülen İran Dini Lideri Hamaney'in danışmanı Muhbir ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'ye hiçbir şekilde güvenmediklerini ve masaya oturmayacaklarını duyurdu.

        

        ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Tahran yönetiminin ABD'ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Muhbir, "ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek." dedi.

        İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek, "Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik." ifadelerini kullandı.

        "Trump ihanet etti"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "diplomasiye" ve Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.

        ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakereleri, "karmaşık bir gayrimenkul işlemi" olarak ele aldığını ifade eden Arakçi, "Büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar. Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.

