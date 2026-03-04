Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.860,85 %-0,56
        DOLAR 43,9893 %0,06
        EURO 51,1828 %0,20
        GRAM ALTIN 7.314,82 %1,54
        FAİZ 37,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 120,27 %3,13
        BITCOIN 68.727,00 %1,02
        GBP/TRY 58,8734 %0,23
        EUR/USD 1,1623 %0,09
        BRENT 84,03 %3,22
        ÇEYREK ALTIN 11.959,73 %1,54
        Haberler Ekonomi Emlak Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor - Emlak Haberleri

        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor

        İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında belirli miktarı geçen tapu işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 10:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun iftar programına katıldı. Programda konuşan Gürlek, baro yönetiminin talepleri doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler için çalışma başlattıklarını söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesine yönelik temel hedeflerin belirlendiğini kaydeden Gürlek, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirilmesinin planlandığını ifade etti. Bakan Gürlek, "Bu hedeflerden bazıları, bazı iş ve işlemlerde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi. 12. Yargı Paketi'nde talimat da verdik, şu an yasal düzenleme de yapılacak. Tabii Meclisimizin de aynı yönde bir irade göstermesi halinde tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukatla temsil zorunluluğu getirmeyi istiyoruz. Bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli. Bu konuda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüze ve Özel Kalem Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. Yargı Paketi'nde belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat sorumluluğu getireceğiz" dedi.

        REKLAM

        'YARGILAMA, SAVCI, AVUKAT VE HAKİMDEN OLUŞAN ÜÇLÜ BİR YAPIYA SAHİPTİR'

        Konuşmasında Çekmeköy'de menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Gürlek, süreci yakından takip ettiğini belirtti. Mülkün temelinin adalet olduğunu vurgulayan Gürlek, savunmanın ana omurgasının avukatlar olduğunu ifade ederek, "Yargılama; savcı, avukat ve hâkimden oluşan üçlü bir yapıya sahiptir. Ancak üçü bir araya gelirse yargılama faaliyeti başlar. Bu üç unsur eşit derecede kıymetlidir. Yargı bağımsızlığının güvencesi bağımsız avukatlardır. Kanunlarımızda açıkça avukatların yargının kurucu unsuru olduğu yazılıdır" diye konuştu.

        'SON 24 YILDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

        Uzlaşma ve arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarındaki katkıları için avukatlara teşekkür eden Gürlek, son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi. Gürlek, "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı getirerek mesleğe nitelik kazandırdık. Hukuk fakültelerinde ikinci öğretimi kaldırdık. Dikey geçiş sistemini kaldırdık. Fakültelere girişte başarı sıralamasını önce 125 bine, daha sonra 100 bine getirerek hukuk fakültelerinde kaliteyi artırdık. Avukatların görevlerinden doğan suçlarda verilen bölge adliye mahkemesi kararlarının her hâlükârda Yargıtay'a gitmesi için gerekli düzenlemeyi yaptık. Avukatlarımıza yeşil pasaport hakkı tanıdık. E-duruşma uygulamasını hayata geçirdik. Avukatlarımız video konferans yoluyla bürolarından ya da bulundukları yerden duruşmalara katılabiliyorö ifadelerini kullandı.

        UYAP entegrasyonunun genişletilmesi, avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi, mesleğe yeni başlayan avukatlardan 5 yıl boyunca baro keseneği alınmaması ve büro kurma giderleri için finansman desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de hatırlatan Gürlek, "20 yıllık kıdeme sahip hukukçulara arabuluculuk imkânı tanıdık. Uzlaştırmacı olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı getirdik. Tüm bu düzenlemeler savunmayı güçlendiren, avukatlarımızın yıllardır dile getirdiği taleplere cevap veren önemli adımlardı" dedi.

        Bakan Gürlek, "Avukatlarımız hak arama hürriyetinin teminatı, adalet sistemimizin vazgeçilmez kurucu unsurudur. Savunmanın güçlü olduğu yerde adalet daha da kökleşir, toplumsal güven daha da artar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Araç muayene randevusu' dolandırıcılığına 14 ilde 'Son istasyon' operasyonu: 25 tutuklama

        Diyarbakır merkezli 14 ilde 'araç muayene randevusu' adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Son İstasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi. (DHA...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı