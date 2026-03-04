Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor

Game of Thrones dünyası sonunda sinema perdesine taşınmaya hazırlanıyor. Warner Bros., George R. R. Martin’in Westeros evreninde geçen bir film geliştirmeye başladığı belirtildi.

Projenin senaryosunu, House of Cards’ın yapımcısı ve Andor’ın yazarı Beau Willimon kaleme alacağı ifade edildi.

DİZİNİN 300 YIL ÖNCESİ

Hollywood Reporter’da yer alan habere göre film, Kral Aegon I Targaryen’in Westeros’u fethedişini ve yedi krallıktan altısının birleşmesini konu alacak.

Hikaye, Game of Thrones dizisinin pilot bölümünde anlatılan olaylardan yaklaşık 300 yıl öncesine uzanacak.

Yapımın “Dune ölçeğinde”, dev bütçeli ve epik bir sinema filmi olarak tasarlandığı konuşuluyor. Aynı hikayeden esinlenen bir televizyon dizisi ise HBO tarafından ayrı olarak geliştiriliyor.

GAME OF THRONES EVRENİ GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Martin, A Song of Ice and Fire serisinin uzun süredir beklenen altıncı kitabı The Winds of Winter üzerinde çalışmayı sürdürürken, Game of Thrones sonrası dönemde evreni ekrana taşıma konusunda adeta bir yarış yaşanıyor.

Son olarak yayımlanan A Knight of the Seven Kingdoms eleştirmenlerden övgü topladı ve final bölümüyle 9,5 milyon izleyiciye ulaştı. Dizi ikinci sezon onayını alırken, çekimler Belfast ve İspanya’da devam ediyor. House of the Dragon’ın üçüncü sezonu da bu yaz izleyiciyle buluşacak.

2013 YILINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Game of Thrones filmi fikri aslında yeni değil. 2013 yılında dizinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, seriyi üç uzun metraj filmle The Lord of the Rings benzeri bir finalle noktalamayı önermişti. Ancak HBO, abonelik temelli iş modeline odaklanmayı tercih ederek bu öneriyi geri çevirmişti.

HBO cephesinde ayrıca “The Sea Snake” karakterine odaklanan bir animasyon projesi ile Jon Snow ve Arya Stark merkezli olabileceği konuşulan devam dizileri de geliştirme aşamasında. Ancak 2024’te Kit Harington, Jon Snow dizisinin rafa kaldırıldığını açıklayarak, “Anlatacak doğru hikayeyi bulamadık” demişti.

Bu arada evren sahneye de taşınıyor. Royal Shakespeare Company, Stratford-upon-Avon’da uzun süredir beklenen bir sahne uyarlamasını bu yaz izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Warner Bros.’un film hamlesi, stüdyonun 110 milyar dolarlık bir anlaşmayla Paramount Skydance tarafından satın alınmasının beklendiği bir döneme denk geldi. Paramount CEO’su David Ellison’ın kısa süre önce en sevdiği HBO dizisi olarak Game of Thrones’u göstermesi, hem planlanan film hem de evrendeki diğer projeler açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.