Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.933,40 %-3,09
        DOLAR 43,9889 %0,06
        EURO 51,0878 %0,02
        GRAM ALTIN 7.300,76 %1,34
        FAİZ 37,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 118,54 %1,64
        BITCOIN 67.597,00 %-0,64
        GBP/TRY 58,6989 %-0,07
        EUR/USD 1,1609 %-0,03
        BRENT 82,22 %1,01
        ÇEYREK ALTIN 11.936,74 %1,34
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Milli gelirden emekli aylığına 1,08 puan katkı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Milli gelirden emekli aylığına 1,08 puan katkı

        Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2025 yılında yüzde 3,6 oranında arttı. Buna bağlı olarak emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısı da 1,08 puan artacak. Bu artış dolayısıyla 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenler ile emekliliğe henüz hak kazanmamış olanların e-Devlet'te görünen emekli aylıkları yeniden hesaplanacak. Milli gelirdeki artış, bu yıl içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıklarına nisan ayından itibaren yansıyacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, milli gelirdeki artışın emekli aylıklarına yapacağı katkıyı yazdı

        Giriş: 04.03.2026 - 07:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli aylığına milli gelir ayarı

        Emekli aylığı bağlanırken, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen prime esas kazanca bakılıyor. 2000 öncesi dönemde prime esas kazançlar gösterge ve memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. 2000 sonrası dönemde ise güncelleme katsayısı uygulanıyor. Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançların, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri gösterge ve güncelleme katsayısı ile hesaplanıyor. Hesaplanan prime esas kazancın güncel tutarının aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılmasıyla bağlanacak emekli aylığı tespit ediliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        2000 sonrası güncelleme hesabı iki ayrı döneme ayrılarak yapılıyor. 2000 – 2008 arasındaki kazançlar tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış hızının ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artış hızının yüzde 100’ünün toplamı ile güncelleniyor. 2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artış hızının yüzde 100’ü ile GSYH artış hızının yüzde 30’unun toplamı ile güncelleniyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü 2025 yılı GSYH artış hızını yüzde 3,6 olarak açıkladı. Bunun yüzde 30’u 1,08 puana karşılık geliyor. 2025 yılı TÜFE artışı yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı için güncelleme katsayısı 1,3197 oldu.

        SGK 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenlerin emekli aylığını bağlarken 2025 yılı güncelleme katsayısını 1,3089 olarak uyguladı. Prime esas kazançların 2026 yılı ocak ayındaki değerini hesaplamak için ortalama kazançlar 1,3089 ile çarpılarak emekli aylığı bağlandı.

        2025 yılı GSYH artış hızının belli olmasıyla, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi verenlerin emekli aylıkları 1,3197 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Güncelleme katsayısındaki değişim dolayısıyla 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenlere bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,83 oranında artacak. Örneğin 35.000 TL bağlanmış aylık 35.289 TL’ye yükselecek.

        REKLAM

        YENİ EMEKLİLERİN AYLIKLARI NİSAN AYINDA ARTACAK

        GSYH her yıl şubat ayının sonunda açıklanıyor. Milli gelir artışının belli olmasının ardından güncelleme katsayısında yapılan değişiklik, o yılın başından itibaren dilekçe verenlerin aylıklarına nisan ayında yansıtılıyor. Ocak ayından itibaren dilekçe verenlerin aylıkları için emeklilik başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan farklar nisan ayında hesaplarına yatırılıyor. Dilekçeyi ocak ayında verenler için şubat ve mart ayı farkı, dilekçeyi şubat ayında verenler için ise mart ayı farkı ödenecek. Dilekçeyi mart ayında verenlerin emekli aylığı ise yeni güncelleme katsayısı ile bağlanacak, ayrıca bir fark ödenmesi gerekmeyecek.

        Akla şu soru gelebilir: GSYH 2025 yılında yüzde 3,6 oranında artmayıp örneğin yüzde 3 oranında daralsaydı ne olacaktı? Kanuna göre, GSYH gelişme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerler sıfır olarak kabul ediliyor. Güncelleme katsayısı o yıllarda sadece TÜFE dikkate alınarak belirleniyor.

        REKLAM

        E-DEVLET’TE GÖRÜNEN EMEKLİ AYLIKLARI DA ARTACAK

        Emekliliğe henüz hak kazanmamış veya hak kazandığı halde emekli olmamış kişilerin emekli aylıkları e-Devlet’te yayımlanıyor. Şu an e-Devlet’te görünen emekli aylıkları yüzde 30,89 oranındaki TÜFE artışına göre hesaplandı. Nisan ayından itibaren e-Devlet’te milli gelirdeki artış yansıtılmış aylıklar görünmeye başlayacak.

        DİLEKÇEYİ 31 ARALIK 2025 VE ÖNCESİNDE VERENLER İLE 3 PUANLIK FARK ORTAYA ÇIKTI

        2024 yılından 2025 yılına geçerken emekli aylıkları arasında yüzde 30-31 oranında fark ortaya çıkmıştı. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 ve öncesinde verenlere 1 Ocak 2025 ve sonrasında verenlere göre yüzde 30-31 oranında daha yüksek emekli aylığı bağlandı.

        Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2025 tarihi ve öncesinde verenler ise dilekçeyi 1 Ocak 2026 tarihinden sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 3 oranında avantajlı olacak. Bu kez 2025’te dilekçe verenler 2026’da verenlere göre daha kazançlı çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

        Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen saldırıda 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 1 öğretmen ile 1 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. (İHA) 

        #güncelleme katsayısı
        #emekli aylığı
        #ABO
        #SGK
        #GSYH
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler