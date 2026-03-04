Milli gelirden emekli aylığına 1,08 puan katkı

Emekli aylığı bağlanırken, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilen prime esas kazanca bakılıyor. 2000 öncesi dönemde prime esas kazançlar gösterge ve memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. 2000 sonrası dönemde ise güncelleme katsayısı uygulanıyor. Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançların, emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri gösterge ve güncelleme katsayısı ile hesaplanıyor. Hesaplanan prime esas kazancın güncel tutarının aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılmasıyla bağlanacak emekli aylığı tespit ediliyor.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

2000 sonrası güncelleme hesabı iki ayrı döneme ayrılarak yapılıyor. 2000 – 2008 arasındaki kazançlar tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış hızının ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artış hızının yüzde 100’ünün toplamı ile güncelleniyor. 2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artış hızının yüzde 100’ü ile GSYH artış hızının yüzde 30’unun toplamı ile güncelleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pazartesi günü 2025 yılı GSYH artış hızını yüzde 3,6 olarak açıkladı. Bunun yüzde 30’u 1,08 puana karşılık geliyor. 2025 yılı TÜFE artışı yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı için güncelleme katsayısı 1,3197 oldu.

SGK 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenlerin emekli aylığını bağlarken 2025 yılı güncelleme katsayısını 1,3089 olarak uyguladı. Prime esas kazançların 2026 yılı ocak ayındaki değerini hesaplamak için ortalama kazançlar 1,3089 ile çarpılarak emekli aylığı bağlandı.

2025 yılı GSYH artış hızının belli olmasıyla, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi verenlerin emekli aylıkları 1,3197 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Güncelleme katsayısındaki değişim dolayısıyla 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenlere bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,83 oranında artacak. Örneğin 35.000 TL bağlanmış aylık 35.289 TL’ye yükselecek.

YENİ EMEKLİLERİN AYLIKLARI NİSAN AYINDA ARTACAK

GSYH her yıl şubat ayının sonunda açıklanıyor. Milli gelir artışının belli olmasının ardından güncelleme katsayısında yapılan değişiklik, o yılın başından itibaren dilekçe verenlerin aylıklarına nisan ayında yansıtılıyor. Ocak ayından itibaren dilekçe verenlerin aylıkları için emeklilik başlangıç tarihinden itibaren hesaplanan farklar nisan ayında hesaplarına yatırılıyor. Dilekçeyi ocak ayında verenler için şubat ve mart ayı farkı, dilekçeyi şubat ayında verenler için ise mart ayı farkı ödenecek. Dilekçeyi mart ayında verenlerin emekli aylığı ise yeni güncelleme katsayısı ile bağlanacak, ayrıca bir fark ödenmesi gerekmeyecek.

Akla şu soru gelebilir: GSYH 2025 yılında yüzde 3,6 oranında artmayıp örneğin yüzde 3 oranında daralsaydı ne olacaktı? Kanuna göre, GSYH gelişme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerler sıfır olarak kabul ediliyor. Güncelleme katsayısı o yıllarda sadece TÜFE dikkate alınarak belirleniyor.

E-DEVLET’TE GÖRÜNEN EMEKLİ AYLIKLARI DA ARTACAK

Emekliliğe henüz hak kazanmamış veya hak kazandığı halde emekli olmamış kişilerin emekli aylıkları e-Devlet’te yayımlanıyor. Şu an e-Devlet’te görünen emekli aylıkları yüzde 30,89 oranındaki TÜFE artışına göre hesaplandı. Nisan ayından itibaren e-Devlet’te milli gelirdeki artış yansıtılmış aylıklar görünmeye başlayacak.

DİLEKÇEYİ 31 ARALIK 2025 VE ÖNCESİNDE VERENLER İLE 3 PUANLIK FARK ORTAYA ÇIKTI

2024 yılından 2025 yılına geçerken emekli aylıkları arasında yüzde 30-31 oranında fark ortaya çıkmıştı. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 ve öncesinde verenlere 1 Ocak 2025 ve sonrasında verenlere göre yüzde 30-31 oranında daha yüksek emekli aylığı bağlandı.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2025 tarihi ve öncesinde verenler ise dilekçeyi 1 Ocak 2026 tarihinden sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 3 oranında avantajlı olacak. Bu kez 2025’te dilekçe verenler 2026’da verenlere göre daha kazançlı çıkacak.