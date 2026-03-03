ABD ve israil'in İran'a saldırı başlatması üzerine İran'ın da misilleme yapmasının ardından, yönetmen Quentin Tarantino'nun bu saldırılarda öldüğü şeklinde haberler yayılmaya başladı.

150 binden fazla takipçisi olan bir X kullanıcısı, Tarantino'nun İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında öldüğünü iddia eden bir paylaşım yaptı. 62 yaşındaki Amerikalı yönetmenin saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddiası, sosyal medyada viral oldu.

Hem İsrail'de hem de ABD'de yaşayan Tarantino'nun ölüm haberi için kaynak olarak Deadline adlı eğlence sektörü haber sitesi gösterildi. Ancak yönetmene yakın kaynaklar, Deadline'a yaptıkları açıklamada ölüm haberini yalanladı ve Tarantino'nun sağlıklı olduğunu belirtti.

Tarantino'yu sığınakta gösteren fotoğraf, yapay zekayla üretildi

'Ucuz Roman', 'Kill Bill', 'Bir zamanlar Hollywood'da' gibi filmlerin yönetmeni Tarantino'nun, İsrail'deki bir sığınakta olduğunu iddia eden, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çok sayıda görüntü de X platformunda yayınlandı. Bu gönderilerin bazıları Grok tarafından sahte olarak işaretlendi.