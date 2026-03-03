Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Yönetmen Quentin Tarantino'nun İran saldırısında öldüğü haberine yalanlama

        Quentin Tarantino'nun İran saldırısında öldüğü haberine yalanlama

        İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında Quentin Tarantino'nun hayatını kaybettiği iddiası, internette hızla yayıldı. Ünlü yönetmene yakın kaynaklar, ölüm haberini yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 09:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        ABD ve israil'in İran'a saldırı başlatması üzerine İran'ın da misilleme yapmasının ardından, yönetmen Quentin Tarantino'nun bu saldırılarda öldüğü şeklinde haberler yayılmaya başladı.

        150 binden fazla takipçisi olan bir X kullanıcısı, Tarantino'nun İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında öldüğünü iddia eden bir paylaşım yaptı. 62 yaşındaki Amerikalı yönetmenin saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddiası, sosyal medyada viral oldu.

        Hem İsrail'de hem de ABD'de yaşayan Tarantino'nun ölüm haberi için kaynak olarak Deadline adlı eğlence sektörü haber sitesi gösterildi. Ancak yönetmene yakın kaynaklar, Deadline'a yaptıkları açıklamada ölüm haberini yalanladı ve Tarantino'nun sağlıklı olduğunu belirtti.

        Tarantino'yu sığınakta gösteren fotoğraf, yapay zekayla üretildi
        Tarantino'yu sığınakta gösteren fotoğraf, yapay zekayla üretildi

        'Ucuz Roman', 'Kill Bill', 'Bir zamanlar Hollywood'da' gibi filmlerin yönetmeni Tarantino'nun, İsrail'deki bir sığınakta olduğunu iddia eden, yapay zeka tarafından oluşturulmuş çok sayıda görüntü de X platformunda yayınlandı. Bu gönderilerin bazıları Grok tarafından sahte olarak işaretlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 1 Mart 2026 (İran'dan İsrail'e Fırlatılan Füzelerden Bazıları Tel Aviv'i Vurdu!)

        İran, İsrail'e misilleme saldırısı yaptı. İsrail'in Hayfa Limanı'nı İran füzelerle hedef aldı. ABD: "İran saldırısında 3 asker öldü". İran İsrail Beyt Şemeş'i vurdu. ABD: "İran gemisini vurduk, batıyor". İran'ın Başkenti Tahran'da büyük patlamalar yaşandı. Ana Haber Bülteni'ni Hülya Hökenek sundu.

        #Quentin Tarantino
        #israil iran
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!