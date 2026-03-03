Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
Batman'da, 18 yaşındaki M.D. adlı kadın, önceki gece 41 yaşındaki babası Ramazan Daş'ı, yaşanan tartışmanın ardından silahla öldürmüştü. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri devam eden M.D.'nin annesinin aldattığı iddiası üzerine babasıyla kavga ettiği öğrenildi
Giriş: 03.03.2026 - 08:05 Güncelleme:
Batman'da kan donduran olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Sağlık Mahallesi 1905’inci Sokak’ta meydana geldi.
BABA İLE KIZI TARTIŞTI
M.D. (18), annesini aldattığını öne sürdüğü babası Ramazan Daş ile evde tartıştı.
SİLAHLA BABASINA ATEŞ ETTİ
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.D., tabancayla babasına ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan M.D.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ