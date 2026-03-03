Canlı
        Haberler Dünya Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması: Trump bana, "Epstein'le harika vakit geçirdim" demişti | Dış Haberler

        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması: Trump bana, "Epstein'le harika vakit geçirdim" demişti

        Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kongre'ye verdiği 'Epstein' ifadesinde ABD Başkanı Trump için, "Bana Epstein'le harika zamanlar geçirdiğini söylemişti" ifadesini kullandı. Clinton, Epstein'in bir istismar ağı olduğunu bilmediğini iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması

        Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kongre'de cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein'le ilgili verdiği ifadede Başkan Donald Trump'ın kendisine, Jeffrey Epstein ile "harika zamanlar" geçirdiğini söylediğini aktardı.

        Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne verdiği ifadesinde Trump'ın Epstein'ı 2002 veya 2003'te bir golf turnuvasında gündeme getirdiğini söyledi. Clinton komiteye, "Trump, nedense Jeffrey Epstein'ın uçağıyla uçtuğumu biliyordu" dedi. Clinton'a göre Trump kendisine, "Biliyorsun, yıllar boyunca birlikte harika zamanlar geçirdik, ama bir gayrimenkul anlaşması yüzünden aramız bozuldu" dedi.

        Clinton, cinsel istismara yönelik bir kanıt görmediğini belirtiyor

        Clinton ve Trump, Epstein'ın 2008 yılında reşit olmayan iki çocuğu fuhuşa sürüklemekten dolayı hüküm giymesinden önce Epstein ile ilişkiliydi.

        Clinton, defalarca suçlamaları reddetti ve Epstein ile ilişkisini pişmanlık duyduğunu söyledi.

        Geçen haftaki ifadesinde Clinton, Epstein'ı kendisine eski Hazine Bakanı Larry Summers'ın tanıttığını belirtti.

        Summers, Epstein'ı, Clinton ve ekibini dünya çapında seyahat ettirmeye hazır bir bağışçı olarak tanımlamıştı. Clinton, Epstein'ın jetiyle Asya, Afrika ve Avrupa'ya seyahat ettiğini ve bir kez de Florida'dan New York'a uçtuğunu, ancak 2003'ten sonra başka bağışçılara yöneldiğini söyledi.

        Clinton, "Epstein'ın ilginç bir adam olduğunu düşünüyordum, ancak benim yaptığım şeylere gerçekten ilgi duyduğunu düşünmüyordum" dedi. Clinton, Epstein veya onun ortağı Ghislaine Maxwell tarafından tanıştırılan hiç kimseyle cinsel ilişkiye girmediğini, ancak daha sonra Epstein'ın istismar kurbanı olduğu tespit edilen bir uçuş görevlisinden boyun masajı aldığını söyledi. Clinton, Epstein'ın masöz olarak işe aldığı kızları istismar ettiğini bilmediğini iddia etti.

        "Bunun olağandışı bir şey olduğunu düşünmedim. Zengin insanların beni davet ettiği ve birinin masaj yaptığı kaç tane uçakta bulunduğumu size söyleyemem. Bindiğiniz tüm teknelerde ve benzeri yerlerde bunu yapıyorlar. Ve genellikle ben bunu yapmam."

        Clinton, Epstein'ın adasını hiç ziyaret etmediğini ve Epstein'ın 1992-2000 yılları arasındaki Clinton Başkanlığı döneminde Beyaz Saray'ı 17 kez ziyaret ettiğini bilmediğini söyledi.

