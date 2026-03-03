Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması: Trump bana, "Epstein'le harika vakit geçirdim" demişti

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Kongre'de cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein'le ilgili verdiği ifadede Başkan Donald Trump'ın kendisine, Jeffrey Epstein ile "harika zamanlar" geçirdiğini söylediğini aktardı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne verdiği ifadesinde Trump'ın Epstein'ı 2002 veya 2003'te bir golf turnuvasında gündeme getirdiğini söyledi. Clinton komiteye, "Trump, nedense Jeffrey Epstein'ın uçağıyla uçtuğumu biliyordu" dedi. Clinton'a göre Trump kendisine, "Biliyorsun, yıllar boyunca birlikte harika zamanlar geçirdik, ama bir gayrimenkul anlaşması yüzünden aramız bozuldu" dedi.

Clinton, cinsel istismara yönelik bir kanıt görmediğini belirtiyor

Clinton ve Trump, Epstein'ın 2008 yılında reşit olmayan iki çocuğu fuhuşa sürüklemekten dolayı hüküm giymesinden önce Epstein ile ilişkiliydi.

Clinton, defalarca suçlamaları reddetti ve Epstein ile ilişkisini pişmanlık duyduğunu söyledi.

Geçen haftaki ifadesinde Clinton, Epstein'ı kendisine eski Hazine Bakanı Larry Summers'ın tanıttığını belirtti.

Summers, Epstein'ı, Clinton ve ekibini dünya çapında seyahat ettirmeye hazır bir bağışçı olarak tanımlamıştı. Clinton, Epstein'ın jetiyle Asya, Afrika ve Avrupa'ya seyahat ettiğini ve bir kez de Florida'dan New York'a uçtuğunu, ancak 2003'ten sonra başka bağışçılara yöneldiğini söyledi.