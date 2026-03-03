Canlı
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail, Mossad ajanları | Dış Haberler

        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail, Mossad ajanları

        ABD'li Cumhuriyetçilere yakın gazeteci Tucker Carlson, Körfez ülkelerindeki patlamaların sorumlusunun İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad olduğunu ve bu ajanların Katar ve Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını iddia etti.

        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:32
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail

        Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, İsrail'in Körfez ülkelerini "rakibi" görmesi sebebiyle bu ülkelere zarar vermek istediğini ileri sürdü.

        Carlson, İsrail'in bu zararı kaos ve kargaşa yaratarak oluşturmak istediğini belirterek "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan'da yetkililerin bu ülkelerde bombalı saldırı planlayan Mossad ajanlarını gözaltına aldığı gerçektir." diye konuştu.

        Carlson, İsrail'in İran'la savaş sürecinde Körfez ülkelerini de güçsüzleştirmek istediğini, Körfez ülkelerinin İsrail'in rakibi olduğunu iddia etti.

        "İsrailliler neden İran'ın da saldırdığı iki Körfez ülkesinde bombalamalar yapsın ki?" ifadesini kullanan Carlson, İsrail'in "İran'a, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istediğini ve başardığını" öne sürdü.

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

