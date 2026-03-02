Melek Baykal, tokat iddialarını yalanladı

Usta oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından menajeri Selçuk Kaya ile birlikte yaptığı açıklamada, 'Akasya Durağı' dizisinde 'Taksici Melahat' karakterini canlandırdığı dönemde, dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada, bahis konusu iddiaların dizide 'Ali Kemal' karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan tarafından gündeme getirildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı: Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

REKLAM

Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal'ın sahnede olduğu 'Konken Partisi' adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

Zeynep Dörtkardeşler Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz. Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz. Ateş Fatih Uçan Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda yıllar sonra yeniden çekileceği iddia edilen 'Akasya Durağı' dizisi hakkında Melek Baykal, "Benim çok sevdiğim bir iş değildi" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler üzerine Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın sözlerine tepki göstermiş ve şunları ifade etmişti, "Melek Baykal Hanım, ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj istediniz, biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."