        Haberler Magazin Melek Baykal, tokat iddialarını yalanladı - Magazin haberleri

        Melek Baykal, tokat iddialarını yalanladı

        Melek Baykal, 'Akasya Durağı' dizisinde Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığı iddialarını yalanladı. Baykal, söz konusu iddiaları gündeme getiren Ateş Fatih Uçan'a karşı hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı

        Giriş: 02.03.2026 - 23:03
        Tokat iddialarını yalanladı

        Usta oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabından menajeri Selçuk Kaya ile birlikte yaptığı açıklamada, 'Akasya Durağı' dizisinde 'Taksici Melahat' karakterini canlandırdığı dönemde, dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı yönündeki iddiaları yalanladı.

        Yapılan açıklamada, bahis konusu iddiaların dizide 'Ali Kemal' karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan tarafından gündeme getirildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı: Değerli oyuncumuz Melek Baykal hakkında ortaya atılan "Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attı" iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır. Bu iddiayı kamuoyuna taşıyan Ateş Fatih Uçan'ın beyanları gerçeği yansıtmamakta olup, açıkça iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaktadır.

        Zeynep Dörtkardeşler ile Melek Baykal düzenli olarak görüşmekte olup aralarındaki ilişki karşılıklı sevgi ve saygıya dayalıdır. Nitekim geçtiğimiz hafta Melek Baykal'ın sahnede olduğu 'Konken Partisi' adlı tiyatro oyununu izlemiş, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişlerdir. Ateş Fatih Uçan daha önce de benzer şekilde gerçeği çarpıtan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve tamamen mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

        Zeynep Dörtkardeşler

        Gerçek dışı beyanların ısrarla ve sistematik biçimde tekrar edilmesi, açık bir itibarsızlaştırma kampanyası niteliğindedir ve iyi niyetle açıklanamaz. Sanatçımıza yönelik bu bilinçli ve itibar zedeleyici girişim hakkında, Avukatımız Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç derhal başlatılmıştır. Manevi tazminat davası başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır. Hiç kimsenin, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığı ve kamuoyu nezdindeki güçlü itibarı, yalan ve iftira yoluyla hedef almasına izin vermeyeceğimizi açıkça beyan ederiz.

        Ateş Fatih Uçan

        Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda yıllar sonra yeniden çekileceği iddia edilen 'Akasya Durağı' dizisi hakkında Melek Baykal, "Benim çok sevdiğim bir iş değildi" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler üzerine Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın sözlerine tepki göstermiş ve şunları ifade etmişti, "Melek Baykal Hanım, ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj istediniz, biz de karşı çıktık. Çünkü siz hep dublaja alışıksınız. Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız."

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney'in ölümü sonrası yeni liderin seçilmesine kadar "Velayet-i Fakih" makamının görevlerini yürütecek "Geçici Liderlik Konseyi"nin görevine başladığını belirtti

