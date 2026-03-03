Denizden çıkarılan 2 cansız bedenin anne ve kızına ait olduğu belirlendi
Zeytinburnu'nda denizden çıkarılan iki cansız bedenin anne ile 8 yaşındaki kızına ait olduğu belirlendi
Giriş: 03.03.2026 - 00:39
Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda denizde balık tutan vatandaşlar, suda 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen deniz polisi, denizden bir kadın ve bir çocuğun cansız bedeni çıkardı.
Ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenlerin 30 yaşındaki F.Ç. ile 8 yaşındaki kızı İ.Ş'ye ait olduğu tespit edildi.
Anne ve kızının cansız bedenleri olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
