        İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldı

        İlker Ayrık ile Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldı

        Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçuşların iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:42
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Cumartesi günü ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıda bulunmuştu. İki ülke, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.

        Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçuşların iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını duyurdu.

        İlker Ayrık

        "HEPİMİZ GÜVENDEYİZ"

        Ailesinin de yanında olduğunu söyleyen İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 27 Şubat itibariyle 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.

        Şevket Çoruh
        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

