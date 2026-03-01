Canlı
        Dubai'de yaşayan Pınar Kerimoğlu'ndan açıklama: Ne yapacağımızı bilmiyoruz

        Dubai'de yaşayan Pınar Kerimoğlu'ndan açıklama

        ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düştü. Kısa süre önce Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, korku dolu anlar yaşadı; "Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 11:28
        Dubai'de yaşayan ünlü modacıdan açıklama

        Dünya yeni güne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başladı. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düştü.

        "ŞU AN GÜVENDEYİZ"

        Kısa bir süre önce Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, dün gece yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı. Kerimoğlu, yayımladığı ilk karede "Bizi merak eden, arayan, yazan herkese çok teşekkür ederim. Bir anne olarak insanın yüreği her şeyden önce evlatları için çarpıyor... Ama şükürler olsun ki Dubai'de şu an güvendeyiz. Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve sistemlerin güçlü altyapısı sayesinde içimiz rahat. Allah hepimizi korusun, tüm dünyaya huzur versin" ifadelerine yer verdi.

        Pınar Kerimoğlu paylaşımında güvende olduklarını söylerken "Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve sitemlerin güçlü alt yapısı sayesinde içimiz rahat" dedi.

        "NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

        Peş peşe paylaşımlarda bulunan Kerimoğlu, daha sonra yayın yasağı olduğunu belirtip "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai'de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        "ALLAH HERKESE SABIR VERSİN"

        Pınar Kerimoğlu, ardından "Yaşadıklarımı anlatamam. Allah herkese sabır versin. Asla uyuyamıyoruz" dedi.

        Fotoğraflar: AP, Instagram

        Kuzusunu Bırakmayan Kadın, Engelli Buzağıya Işık Oldu

         Giresunda yaşamayacağı endişesiyle kendisine verilen kuzuya evinde bakan 71 yaşındaki Sabire Özer Çelebi, görme engelli 2 aylık buzağıyı da özenle büyütüyor.

        #Pınar Kerimoğlu
        #Dubai
