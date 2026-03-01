Dünya yeni güne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başladı. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düştü.

"ŞU AN GÜVENDEYİZ"

Kısa bir süre önce Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, dün gece yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada paylaştı. Kerimoğlu, yayımladığı ilk karede "Bizi merak eden, arayan, yazan herkese çok teşekkür ederim. Bir anne olarak insanın yüreği her şeyden önce evlatları için çarpıyor... Ama şükürler olsun ki Dubai'de şu an güvendeyiz. Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve sistemlerin güçlü altyapısı sayesinde içimiz rahat. Allah hepimizi korusun, tüm dünyaya huzur versin" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Pınar Kerimoğlu paylaşımında güvende olduklarını söylerken "Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve sitemlerin güçlü alt yapısı sayesinde içimiz rahat" dedi.