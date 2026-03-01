Canlı
        Haberler Dünya Hamaney'in ölümünün ardından İranlılar sokaklara çıktı | Dış Haberler

        İran'da Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi

        İran dini lideri Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği operasyonla öldürüldüğü duyuruldu. İran'da 40 günlük yas ilan edilirken, İranlılar Hamaney'in ölümünün ardından sokaklara çıktı ve ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.03.2026 - 07:51
        1

        ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

        2

        İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

        3

        Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

        4

        Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

        5

        İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekildi

        Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

        6

        Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

        7

        İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        8
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü Haberi Görüntüle
