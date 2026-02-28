Victor Osimhen HT Spor'a konuştu: Galatasaray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e özel açıklamalarda bulundu.

Tribünde kendisi için açılan, "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir" pankartına teşekkür eden Nijeryalı santrfor, "Benim için sürpriz oldu. Taraftarlara minnettarım. Dürüst olmak gerekirse şunu gösterdiler ki; Galatasaray’ın forması ve arması için savaştığınızda gerçekten takdir ediliyorsunuz. Sadece ben Osimhen olduğum için değil, bence diğer oyuncular için de bu geçerli. Taraftarlar onların çabaları ve sıkı çalışmaları için de minnettar" dedi.

"BU SEVGİ İÇİN MİNNETTARIM"

Osimhen, "Kendi adıma bu sevgi için minnettarım. Galatasaray’ı her zaman olduğu gibi dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz. Onlar en iyisini hak ediyor. Bu yüzden biz de takım olarak ve bireysel olarak her şeyimizi vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK EKİBİ KONYASPOR MAÇINI ATLAMAM İÇİN TAVSİYEDE BULUNDU"

Konyaspor maçı öncesi dizinde yaşadığı problem nedeniyle kitik deplasmanda forma giyemeyen Osimhen, bu konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Konyaspor maçından yaklaşık üç gün önce bir diz problemi yaşadım. Sağlık ekibi, önümüzde çok büyük bir maç olduğu için o maçı atlamamı tavsiye etti. Kendimi zorlamak istedim ama tabii ki bana bu tavsiyede bulundular. Dolayısıyla, sakatlıklardan uzak, daha uzun bir kariyeriniz olmasını istiyorsanız onları dinlemeniz gerekiyor"