İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti

Gün Başlıyor - 27 Şubat 2026 (Pakistan'dan Afganistan'a Savaş İlanı)

Pakistan'dan Afganistan'a savaş ilanı. Samsunspor Avrupa'da doludizgin. Eğitime kar molası. Pakistan Afganistan savaşı başladı. Rusya, Pakistan-Afganistan savaşına arabulucu olacak mı? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Acar, Doç. Dr. Mehmet Cem Oğultürk ve Siyaset Bilimci Mehmet Bozkuş anlattı.