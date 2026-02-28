İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
Reuters'a konuşan İsrailli kıdemli bir yetkili, İran lideri Ali Hamaney'in düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Söz konusu yetkili, Ali Hamaney'in cenazesine ulaşıldığı belirtti. İran Yüksek Liderlik Ofisi ise "Düşman psikolojik harp uyguluyor. Herkes dikkatli olmalı." şeklinde açıklamada bulundu.
İran basını ise, Ali Hamaney'in savaşı takip etmekte olduğu bir operasyon odasında olduğunu ifade etmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son açıklamasında, "Hamaney'in konutunu yok ettik. Hayattını kaybettiğine dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı.
NBC News'e açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, "Ali Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta." diye konuşmuştu.
İsrail basını, Ali Hamaney'in konutuna yönelik düzenlenen saldırıda 30 bomba kullanıldığını ileri sürmüştü.