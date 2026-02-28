Canlı
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Gözaltına alındım | Son dakika haberleri

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap' soruşturmasından gözaltında

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte belediyenin bazı birimlerinde çalışan 13 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" açıklamasında bulundu. Özcan'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi

        Giriş: 28.02.2026 - 09:00
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap' soruşturmasından gözaltında
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap (Kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatabın haklı bir işini hiç veya gereği gibi yapmayacağından bahisle kendisine veya yönlendireceği bir kişiye yarar sağlaması) soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı.

        ÖZCAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

        Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadesiyle duyurdu. Jandarma ekipleri tarafından Özcan'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

        13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyon kapsamında, belediye ile bağlantılı olduğu belirtilen 12 kişinin daha yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        ÖZCAN'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

        Özcan, sosyal medyadan yaptığı ikinci paylaşımda ise "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" dedi.

