Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap (Kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak muhatabın haklı bir işini hiç veya gereği gibi yapmayacağından bahisle kendisine veya yönlendireceği bir kişiye yarar sağlaması) soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı.

ÖZCAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadesiyle duyurdu. Jandarma ekipleri tarafından Özcan'ın evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alındım. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, belediye ile bağlantılı olduğu belirtilen 12 kişinin daha yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026

ÖZCAN'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

Özcan, sosyal medyadan yaptığı ikinci paylaşımda ise "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" dedi.