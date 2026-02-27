Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber
Geçtiğimiz yıl devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti. 27 yaşında vefat eden oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak
17 Ağustos 2025’te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu Alina Boz, meslektaşının vefat ettiğini duyurdu.
Alina Boz, "Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii’nde kılınacaktır. Tüm dost ve sevenlerine duyurulur. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.
