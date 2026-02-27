Canlı
        Genç oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

        Genç oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber

        Geçtiğimiz yıl devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti. 27 yaşında vefat eden oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 23:51
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

        17 Ağustos 2025’te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu Alina Boz, meslektaşının vefat ettiğini duyurdu.

        Alina Boz, "Canımız, kıymetli arkadaşımız İbrahim Yıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze namazı, ikindi namazına müteakip (Kartal Soğanlık) Safa Camii’nde kılınacaktır. Tüm dost ve sevenlerine duyurulur. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama

        Milli Savunma Bakanlığı, dün düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda ka...
        #İbrahim Yıldız
