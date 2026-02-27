Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavili takım 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.02.2026 - 21:55
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!

        Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu, 47 ve 50. dakikalarda ise Chibuike Nwaiwu kaydetti. Konuk takımın tek golü Daniele Verde'den geldi.

        Bu sonucun ardından bordo-mavililer son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve 51 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 13 puanda kaldı.

        Ligin 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

        20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.

        28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

        32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

        35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

        37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

        İlk yarı 1-1 sona erdi.

        47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.

        50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.

        69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Verde'nin şutunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

        75. dakikada sol çaprazda ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Babicka'nın sert şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

        84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana, soluna gelen topu kornere çeldi.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

        DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okuyor

        DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması yapıyor. Açıklamada İmralı'nın yeni mesajı paylaşıldı

