Trabzonspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Paul Onuachu, 47 ve 50. dakikalarda ise Chibuike Nwaiwu kaydetti. Konuk takımın tek golü Daniele Verde'den geldi.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve 51 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 13 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak.

4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.

50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.