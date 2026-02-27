Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma davasında Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti
1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor.Güzide Duran ve Fikret Orman
Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyor.Adnan Aksoy ve Güzide Duran
Bu süreçte Fikret Orman ile aşkını göz önünde yaşayan Güzide Duran, yaz boyunca sevgilisiyle birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı tatillerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Yaşananlar nedeniyle Güzide Duran'ın çocuklarıyla arası açıldı. Duran, aylardır görmediği çocuklarını görmek için Roma'ya gitti ancak bu girişiminde de başarılı olamadı. Çocuklarının kendisini görmek istemediği için kısa bir süre sonra İstanbul'a döndü.
Adnan Aksoy'un 7 Kasım 2024'de açtığı 'Zina' davasına karşı Güzide Duran, karşı davanın yanı sıra boşanma davası da açtı. Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapılmıştı. İkinci duruşma geçtiğimiz ay görülmüştü.
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada, Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun ile Adnan Aksoy'un avukatı hazır bulundu.Feyza Altun ve Fikret Orman
OKAN BURUK DA 'TANIK' OLARAK DİNLENECEK
Duruşmada Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlendi. Yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
"BOŞANMAK İSTİYORUM VE ÇOCUKLARIMIN VELAYETİNİ İSTİYORUM" DEMİŞTİ
Öte yandan Güzide Duran, geçtiğimiz ay duruşma sonrasında gözyaşlarına boğulmuştu. Duran, "Ben duruşmada hâkime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullanmıştı.