Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Edis Görgülü, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan gözaltına alındı. Görgülü'nün işlemlerin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Giriş: 27.02.2026 - 11:48 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Edis’in test verdiği öğrenildi.
Öte yandan Görgülü'nün emniyetteki işlemlerin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ