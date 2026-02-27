Avrupa'da kura günü: Galatasaray ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün çekilecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Samsunspor'un da rakipleri belli olacak. Galatasaray'ın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un rakibinin belli olacağı son 16 turu kurası ise TSİ 16.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kuralarda son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
GALATASARAY'A İNGİLİZ RAKİPLER
Galatasaray'ın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurası, TSİ 14.00'te çekilecek.
Juventus'u saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.
Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek. Okan Buruk'un ekibi ilk maçı sahasında oynanacak.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un rakibinin belli olacağı son 16 turu kurası ise TSİ 16.00'da başlayacak.
Kırmızı-beyazlıların son 16 turundaki rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.
Kupa 3'te son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart'ta yapılacak. Samsunspor, turda ilk maçını sahasında oynayacak.