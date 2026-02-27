İstanbul'da olay, Arnavutköy'de dün gece saatlerinde İmrahor Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlik sahibi Murat D. (56) ile çalışanı Ayhan Işık (36) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çiftlik sahibi Murat D., ormanlık alanda yakalandı.

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE SALDIRDI

DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Murat D., çiftlikte bulunan elektrikli testereyle, çalışanı Ayhan Işık'a saldırıp kaçtı.

Kanlı kavga burada yaşandı.

BOYNUNDAN AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda boynundan ağır yaralandığı belirlenen Ayhan Işık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORMANLIK ALANA KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Öte yandan yapılan incelemelerde tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği belirlendi.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüpheli Murat D.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.