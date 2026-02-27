Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı | Son dakika haberleri

        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!

        İstanbul'da, çiftlik sahibi ile çalışanı arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 56 yaşındaki Murat D., çalışanı 36 yaşındaki Ayhan Işık'a elektrikli testereyle saldırdı. Boynundan ağır yaralanan Işık, tedavi altına alınırken, kaçan çiftlik sahibi Murat D., ormanlık alanda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 08:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, Arnavutköy'de dün gece saatlerinde İmrahor Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlik sahibi Murat D. (56) ile çalışanı Ayhan Işık (36) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Çiftlik sahibi Murat D., ormanlık alanda yakalandı.
        Çiftlik sahibi Murat D., ormanlık alanda yakalandı.

        ELEKTRİKLİ TESTEREYLE SALDIRDI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Murat D., çiftlikte bulunan elektrikli testereyle, çalışanı Ayhan Işık'a saldırıp kaçtı.

        Kanlı kavga burada yaşandı.
        Kanlı kavga burada yaşandı.
        REKLAM

        BOYNUNDAN AĞIR YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda boynundan ağır yaralandığı belirlenen Ayhan Işık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ORMANLIK ALANA KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Öte yandan yapılan incelemelerde tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği belirlendi.

        BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Gözaltına alınan şüpheli Murat D.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

        İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 ev ve 1 depoya yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Paramount Netflix'i saf dışı mı bıraktı?
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"