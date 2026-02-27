Oruç sırasında kan şekeri yönetimi ihmal edilmemeli. İftar öncesi ve sonrası yapılacak küçük değişikliklerle sağlıklı bir Ramazan mümkün.

RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BESLENME VE DİYABETE DİKKAT!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarında yer alan ağır ve fazla miktardaki yemekler, sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla birleştiğinde çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu sorunların başında ise diyabet ve gizli şeker olarak bilinen insülin direnci gelmektedir. Özellikle diyabet tanısı bulunan kişilerin oruç sürecinde çok daha dikkatli davranmaları gerekir.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ (HİPOGLİSEMİ) NEDİR?

Uzun süreli açlık durumunda kan şekerinin düşmesine hipoglisemi denir. Sağlıklı bireylerde bile uzun süre aç kalındığında kan şekeri azalmaya başlar. Vücut bu duruma karşı savunma mekanizması geliştirir. İnsülin hormonu azalırken; kan şekerinin daha fazla düşmesini engellemek amacıyla glukagon, adrenalin, kortizol ve büyüme hormonu salgılanır.

Ancak bu denge özellikle diyabet hastalarında daha hassas olduğundan, kontrolsüz durumlar ciddi sorunlara yol açabilir.

HİPOGLİSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Ramazan ayında oruç tutarken kan şekerinin düştüğünü gösteren bazı belirtiler şunlardır: - Titreme - Terleme - Karıncalanma hissi - Çarpıntı - Karın veya baş ağrısı - Görme bulanıklığı - Konuşma güçlüğü Bu belirtiler hissedildiğinde kan şekeri mutlaka kontrol edilmelidir.

İFTARDA ANİ VE AŞIRI YEMENİN RİSKLERİ

Gün boyu süren açlığın ardından iftarda hızlı ve aşırı yemek tüketmek, bu kez kan şekerinin hızla yükselmesine yani hiperglisemiye neden olabilir. Kan şekerindeki ani yükselişler de en az düşüşler kadar tehlikelidir. Bu nedenle iftarda beslenme düzenine dikkat etmek büyük önem taşır.

