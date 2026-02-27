Rizeli şirketler geçen yıl 12.5 milyar liralık rekor altın mevduatı yaptı
Geçen yıl altın ons bazında yüzde 64, gram bazında ise yüzde 100 yükseldi. Yılbaşından bu yana da ons/altın yüzde 19 değer kazandı. Altın yatırımcıları için bu durum bahar havasını yaratırken Türkiye yaklaşık 5 bin tonluk altın varlığı ile en çok karlı çakanlardan. Bankalardaki altın mevduatına baktığımızda önceki yıla kıyasla yüzde 148 artış ile 6 trilyon 933 milyar liralık bur rakama ulaşıldığı görülüyor. İl bazında dikkat çeken nokta ise Rize'de şirketlerin altın mevduatını yüzde 300 artırmaları. BDDK rakamlarına göre geçen yıl Rize'de katılım bankalarında şirketler 12.5 milyar liralık ek altın mevduatı yaptı. Bu rakam İstanbul ve Ankara'dan sonra şirketlerin mevduatında en büyük altın varlığına işaret ediyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) istatistiklerine göre Türkiye'de altın mevduatı şu anda 6 trilyon 933 milyar liraya yükselmiş durumda.
Bunun 6 trilyon 322 milyar lirası da gerçek kişilerde bulunuyor. Geri kalan 611 milyar liralık kısım şirketlere ait. Türkiye'de altın mevduatı geçen yıl altının ons bazında yüzde 64, gram bazında ise yüzde 100 yükseldiği ortamda yüzde 148 arttı. Demek ki altın mevduatındaki artışın yüzde 100'ü altındaki fiyat artışından yüzde 48'i ise bu yükselişi gören vatandaş ve şirketlerin yeni yatırımından kaynaklanmış. Sonuçta ister eski ister yeni yatırımcı olsun altın yatırımcıları epey kazançlı çıktı.
RİZELİ ŞİRKETLERİN REKOR ALTIN MEVDUATI
Yılbaşından bu yana da ons/altın yüzde 19 değer kazandı. Altın yatırımcıları için bu durum bahar havasını yaratırken Türkiye yaklaşık 5 bin tonluk altın varlığı ile en çok karlı çıkan ülkelerden. Merkez Bankası rakamlarına göre altın fiyatının her yüzde 10 yükselmesi Türkiye'ye 50 milyar dolarlık servet etkisi yapıyor.
Bankalardaki altın mevduatına baktığımızda önceki yıla kıyasla yüzde 148 artış göze çarpıyor. İl bazında dikkat çeken nokta ise Rize'de şirketlerin altın mevduatını yüzde 300 artırmaları. BDDK rakamlarına göre geçen yıl Rize'de katılım bankalarında şirketler ek 12.5 milyar liralık altın mevduatı yaptı. 2024 sonunda Rize'de şirketlerin altın mevduatı tutarı sadece 393 milyonken bu rakam 2025 sonunda 12 milyar 826 milyon liraya çıktı. Rizeli şirketlerin bu mevduatı kamu ve özel katılım bankalarından yaptığı BDDK rakamlarından ortaya çıkıyor. Ancak bu mevduatın tek bir şirket tarafından mı yoksa bir kaç şirket tarafından mı yapıldığı anlaşılmıyor.
İZMİR'İ GEÇTİ
Bu rakam İstanbul ve Ankara'dan sonra şirketlerin mevduatında en büyük altın varlığına işaret ediyor. İstanbul'da şirketlerin altın mevduatı 117,6 ve Ankara'da ise 76 milyar lirayken diğer büyük şehirlerden İzmir'de şirketlerin altın varlığı ise şu anda Rize'nin altında. İzmirli şirketler 9,9 milyar liralık altın mevduatına sahip.
Gerçek kişileri de katıp toplam altın mevduatına baktığımızda ise İstanbul'da 1 trilyon 183 milyar, Ankara'da 399 ve İzmir'de 204 milyar liralık altın mevduatı varlığı olduğu görülüyor. Oransal olarak en büyük altın mevduatı artışı ise 2025'de yüzde 175 ile Hatay, yüzde 174 ile Aksaray ve yüzde 162 ile Muğla ve Iğdır'da oldu. Bu illeri yüzde 160 Antalya takip etti. Mega şehir İstanbul'da altın mevduatı artışı yüzde 157 ve Ankara'da ise Türkiye ortalamasına yakın yüzde 152, İzmir'de yüzde 156 oldu.