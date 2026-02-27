Rizeli şirketler geçen yıl 12.5 milyar liralık rekor altın mevduatı yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) istatistiklerine göre Türkiye'de altın mevduatı şu anda 6 trilyon 933 milyar liraya yükselmiş durumda.

Bunun 6 trilyon 322 milyar lirası da gerçek kişilerde bulunuyor. Geri kalan 611 milyar liralık kısım şirketlere ait. Türkiye'de altın mevduatı geçen yıl altının ons bazında yüzde 64, gram bazında ise yüzde 100 yükseldiği ortamda yüzde 148 arttı. Demek ki altın mevduatındaki artışın yüzde 100'ü altındaki fiyat artışından yüzde 48'i ise bu yükselişi gören vatandaş ve şirketlerin yeni yatırımından kaynaklanmış. Sonuçta ister eski ister yeni yatırımcı olsun altın yatırımcıları epey kazançlı çıktı.

RİZELİ ŞİRKETLERİN REKOR ALTIN MEVDUATI

Yılbaşından bu yana da ons/altın yüzde 19 değer kazandı. Altın yatırımcıları için bu durum bahar havasını yaratırken Türkiye yaklaşık 5 bin tonluk altın varlığı ile en çok karlı çıkan ülkelerden. Merkez Bankası rakamlarına göre altın fiyatının her yüzde 10 yükselmesi Türkiye'ye 50 milyar dolarlık servet etkisi yapıyor.