        Vapur tekneye çarpınca denize düştü! | Son dakika haberleri

        İstanbul Beyoğlu'nda korkutan bir kaza meydana geldi. Karaköy'de yaşanan olayda yolcu vapurunun çarptığı teknedeki kişi denize düştü. Denize düşen kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:48
        Karaköy İskelesi açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen kişi, çevredeki vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarına yanaşan özel yolcu vapuru henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı.

        HALAT VE CAN SİMİDİYLE KURTARILDI

        Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora olurken bir kişi denize düştü. Bu kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirlenen kazazede H.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Öte yandan yolcu vapurunun tekneye çarpması ve denize düşen kişinin halat yardımıyla can simidi ile kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

