        Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda 3-0 yenildiği maçın rövanşında akşam Nottingham Forest'a konuk olacak. 7 eksikle İngiltere deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, zoru başarıp adını son 16'ya yazdırmaya çalışacak.

        Habertürk / AA
        Giriş: 26.02.2026 - 10:26
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

        2

        City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

        3

        Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

        Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

        5

        Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        6

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.

        7

        Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

        8

        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

        9

        Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

        10

        Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

        11

        Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

        12

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Tarık, Semedo, Yiğit Efe, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

