        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü - Teknoloji Haberleri

        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü

        Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık yeni teklifin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında "şirket için üstün bir teklif" olma potansiyeline sahip olduğunu duyurdu.

        Giriş: 25.02.2026 - 07:41
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü

        Şirketten yapılan açıklamada, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarla gerçekleştirdiği istişarelerin ardından Paramount'tan gelen revize teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

        Açıklamada, kurulun söz konusu teklifin "şirket için üstün bir teklif" olarak nitelendirilebileceği sonucuna vardığı aktarıldı.

        Paramount'un revize teklifinin hisse başına 31 dolar nakit ödemeyi içerdiği kaydedilen açıklamada, 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, çeyrek başına 0,25 dolara denk gelen günlük gecikme bedeli öngörüldüğü belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, işlemin düzenleyici kurumlardan kaynaklanan nedenlerle tamamlanamaması durumunda Paramount tarafından ödenecek 7 milyar dolarlık "düzenleyici fesih tazminatı" ile Warner Bros. Discovery'nin Netflix ile olan mevcut anlaşmasını feshetmesi halinde doğacak 2,8 milyar dolarlık tazminat yükümlülüğünün de yine Paramount tarafından karşılanacağı belirtildi.

        Açıklamada, Paramount'un teklifinin Netflix ile planlanan birleşmeden daha üstün olup olmadığına ilişkin henüz nihai bir değerlendirme yapılmadığı ve Warner Bros. Discovery'nin bu süreçte Paramount ile görüşmelere devam edeceği vurgulandı.

        PARAMOUNT TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE TANINMIŞTI

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

        Bunun üzerine Paramount 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount, 10 Şubat'ta teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti.

        Warner Bros. Discovery ise 17 Şubat'ta Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurmuştu.

