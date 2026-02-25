Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı

        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı

        Batman merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen parayla 2 milyonun üzerinde banka işlemi gerçekleştirerek, 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 lira tutarında işlem hacmine ulaşan 73 şüpheli yakalandı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 07:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen kara paranın çeşitli hesaplara, sonrasında ise kripto hesaplara aktarılarak aklandığı tespit edildi.

        15 MİLYAR TL'Yİ AŞAN İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ

        DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmada belirlenen 81 şüphelinin 2 milyonun üzerinde banka işleminde, toplam 15 milyar 172 milyon 805 bin 258 TL tutarında işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

        73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Batman, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Sakarya, Kastamonu, Nevşehir, Mersin ve Diyarbakır’da 105 ekip ve 350 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanından ayırmadığı kuzusunu parka da misafirliğe de götürüyor

        Antalyanın Aksu ilçesinde üçüz doğan ve annesinin ilgilenmediği kuzuyu bebek gibi büyüten Meliha Erten, "Naciye" ismini verdiği kuzuyu parkta salıncakta sallıyor, misafirliğe gittiğinde yanında götürüyor. (AA)

        #Batman
        #Son dakika haberler
        #yasa dışı bahis
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de F-16 kaza kırıma uğradı: 1 şehit
        Balıkesir'de F-16 kaza kırıma uğradı: 1 şehit
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman