        Bakırköy'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı | Son dakika haberleri

        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı

        Bakırköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Kazaya yardım etmek için aracından inen başka bir sürücüye ise arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 25.02.2026 - 00:48
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen hafriyat kamyonu şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören otomobil sürücüsü aracını sağ şeride çekerek, devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek için aracından indi.

        YARDIM EDEN SÜRÜCÜYE OTOMOBİL ÇARPTI

        Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil, önce araca, ardından aracından inerek hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen başka bir sürücüye çarptı.

        YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Fotoğraf: DHA

        Gün Başlıyor - 24 Şubat 2026 (İngiltere'de Epstein Depremi)

        Aci'nin ölümünde ilk iddianame tamam. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" turu. Fatih Dönmez yeni görevine başladı. İran'ın bazı tavizleri masada. İngiltere'de Epstein depremi. Türkiye'den Eurofighter hamlesi. Bafta ödülleri sahiplerini buldu. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç. CHP Kuru...
