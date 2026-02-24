Victor Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
Victor Osimhen'in Konya'ya gitmesi üzerine maaş spekülasyonu ortaya atılırken Nijeryalı yıldızın diz ağrısı nedeniyle deplasmanda yer almadığı ortaya çıktı
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Konyaspor deplasmanında kadroda yer almaması, son günlerde ortaya atılan iddialarla birlikte gündemi meşgul etti. Maaşındaki gecikme nedeniyle Konya’ya gitmediği yönündeki söylentiler konuşulsa da gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.
Nijeryalı santrforun bu karşılaşmada forma giymemesi oyuncunun kararıydı.
Okan Buruk oynamayacak durumda olsa dahi Konya'ya her ihtimale karşı götürmek istiyordu.
Şampiyonlar Ligi’ni kariyeri adına büyük bir vitrin olarak gören Osimhen, Juventus ile oynanacak kritik rövanş mücadelesine tam kapasiteyle çıkabilmek için risk almak istemedi.
Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerin ardından, dizinde hissettiği hafif ağrılar nedeniyle Konyaspor deplasmanında oynamamayı tercih eden yıldız futbolcu, Devler Ligi maçına özel olarak hazırlandı.
Öte yandan Osimhen’in maddi konular nedeniyle böyle bir karar aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Galatasaray’daki diğer oyuncular gibi prim sistemi dışında maaşını belirli dönemlerde alan Nijeryalı futbolcunun, para meseleleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığı belirtildi.
Takım arkadaşlarıyla birlikte Torino’ya hareket edecek olan Osimhen’in, Juventus karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.