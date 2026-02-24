Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek

        Victor Osimhen'in Konya'ya gitmesi üzerine maaş spekülasyonu ortaya atılırken Nijeryalı yıldızın diz ağrısı nedeniyle deplasmanda yer almadığı ortaya çıktı

        Giriş: 24.02.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Konyaspor deplasmanında kadroda yer almaması, son günlerde ortaya atılan iddialarla birlikte gündemi meşgul etti. Maaşındaki gecikme nedeniyle Konya’ya gitmediği yönündeki söylentiler konuşulsa da gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

        2

        Nijeryalı santrforun bu karşılaşmada forma giymemesi oyuncunun kararıydı.

        3

        Okan Buruk oynamayacak durumda olsa dahi Konya'ya her ihtimale karşı götürmek istiyordu.

        4

        Şampiyonlar Ligi’ni kariyeri adına büyük bir vitrin olarak gören Osimhen, Juventus ile oynanacak kritik rövanş mücadelesine tam kapasiteyle çıkabilmek için risk almak istemedi.

        5

        Teknik heyetle yapılan değerlendirmelerin ardından, dizinde hissettiği hafif ağrılar nedeniyle Konyaspor deplasmanında oynamamayı tercih eden yıldız futbolcu, Devler Ligi maçına özel olarak hazırlandı.

        6

        Öte yandan Osimhen’in maddi konular nedeniyle böyle bir karar aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

        7

        Galatasaray’daki diğer oyuncular gibi prim sistemi dışında maaşını belirli dönemlerde alan Nijeryalı futbolcunun, para meseleleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığı belirtildi.

        8

        Takım arkadaşlarıyla birlikte Torino’ya hareket edecek olan Osimhen’in, Juventus karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul