Spor yazarları Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"KANTE GELDİĞİNDEN BERİ NE YAPTI?"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Ara transfer dönemini santrafor almadan kapatan yönetim, stoper konusunu da göz ardı etti. Tüm enerjilerini Kante için harcayan yönetim ve sportif direktör bu oyuncunun geçmişte kalan performansına aldandı. Kante’nin ismi oyuncu olarak büyük olabilir. Ancak, gördük ki geldiğinden bu yana ne yaptı? Yan pastan başka bir şey yapmıyor. Oyuna katkısı sıfır. 42 milyon Euro çöpe gitti. Bu paraya çok çok iyi iki forvet alınabilirdi. Golü korumakta zorlanan Sarı-Lacivertliler 10 kişi kalan Kasımpaşa’dan 90+11’de golü yedi. Bu sonuç kesinlikle yönetim ve Tedesco’nun beceriksizliğidir. Kasımpaşa ise motivasyon ve özgüven kazandı. Bu oyunla her takımı yenebileceklerini gösterdiler.
"TALISCA'DAN SANTRFOR OLMAZ"
Ömer Üründül (Sabah): Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil... Nottingham maçından sonra TRT'deki programımda kendisini yoğun bir şekilde eleştirdim. "Eğer Talisca, Asensio ve Kante birlikte oynarlarsa Kasımpaşa karşılaşması da çok zor geçer, puan kaybı olur" dedim. Çok önemli bir yanlış var. Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı. Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar. İkinci stoper sakatlanıyor, Mert Müldür'ün girmesi gerekirken oyuna Kante'yi alıyor. Aslında Mert'in orjininde stoperlik de var. Mourinho'nun zamanında bile çok defa bu bölgede oynadı. Sonra bana göre takımın en iyisi Levent'i oyundan çıkardı. Bu da büyük hata...
"TERCİH DEĞİL MECBURİYET"
Uğur Meleke (Hürriyet): Kanatlarda Nene ve Musaba tercih edildiğinde bu sadece bir oyuncu seçimi değil, aynı zamanda bir oyun tercihi oldu. Fenerbahçe’nin 42 uzun top ve 38 orta denemesi yapması oldukça yüksek bir sayı. Şampiyonluk yarışı veren bir takımla kümede kalma mücadelesi yapan bir takım arasında böyle bir maç oynamak tuhaf. Bu oyunu oynayacaksanız ön tarafta Peter Crouch ve Tore Andre Flo gibi hava hakimiyeti yüksek forvetleriniz olmalı. Bu bir tercih değil, adeta mecburiyet haline geldi.
"F.BAHÇE'NİN FORVETE İHTİYACI VAR"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Bu maç şunu bize gösterdi ki Fenerbahçe'nin net bir forvete çok ihtiyaçı var. Her maçı orta saha oyuncuları ile çözemezsiniz. Bazı maçlarda gerçek bir forvetiniz olmalı. Her şey bir tarafa en büyük rakibiniz hiç beklenmedik şekilde Konya'da 3 puan bırakmış ve sizin kazanıp puanları eşitleme şansınız var. Son bölümde öne geçip kazanamıyorsanız gerisi hikaye.
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"
Ahmet Çakar (Sabah): Koskoca F.Bahçe'nin ligin en zayıf takımlarından biri karşısında neredeyse pozisyonu yok. Uzatma anlarında Asensio'nun vuruş tekniği sayesinde öne geçip skoru koruyamıyorsun. Şu anda tüm taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Üstelik hasar çok büyük. Sadece puan kaybı değil Çağlar sakatlandı çıktı, adale sakatlığı. Osterwolde sakatlandı çıktı, muhtemelen o da adale sakatlığı. Tüm bu adale sakatlıkları acaba yanlış antrenman ya da aşırı yüklenme mi yapılıyor sorusunu akıllara getiriyor. Sonuçta bir 90 dakikada tüm F.Bahçe taraftarını korkunç üzen ve Konyaspor mağlubiyetini de G.Saray taraftarına unutturan bir maç oldu.
"KADIKÖY ÜZÜNTÜDEN YIKILDI"
Ercan Taner (Sözcü): Fenerbahçe’nin pozisyon zenginliği yine azdı. Guendouzi ve Asensio dışında ön plana çıkan oyuncu sayısı fazla değildi. Topu sağ kanat veya sol kanada verip ceza sahasına orta yapmak Fenerbahçe'nin tek hücum projesi olmamalı! "Galibiyet gitti" denirken bir umut bir ışığı beklersiniz. Bunu sağlayan isim Asensio olmuştu ama son düdük henüz çalmamıştı. Acı gerçek şuydu Fenerbahçe adına... Savunma uyursa golü yersin. Allevinah, attığı golle maçı berabere bitirirken, Kadıköy üzüntüden yıkılmıştı.
"ŞAMPİYONLUĞA NASIL İNANDIRSIN?"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Sakarlığı ile meşhur defans hattının, tamamen sakatlanıp değişmesi ile birlikte dengenin bozulduğunu söyleyeceklerdir. Doğrudur da. Ama mucizeyi yaratıp, kazanmaya pençeyi taktıktan sonra dakika saymak nedir? Öne geçtikleri Başakşehir, Alanya, iki Kasımpaşa ve Göztepe maçlarından puan kaybederek ayrılıyorsa bir takım, üstelik son dakikalarda topu ağlardan alıp; bunu yaşıyorsa, taraftarını nasıl inandırsın şampiyon olacağına. "Fikstür avantajından" bahsedip, yıpranacak Galatasaray'ın zor deplasmanlarında puan kaybını beklemenin hesabındayken, kendi sahanda.
"STRESİ YÖNETMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİYOR"
Emre Bol (Fotomaç): Fenerbahçe aklı başında pozisyon üretmekte zorlandı. Kasımpaşa hakikaten kötü takım! İsmail'i çıkarıp Fred'i oyuna sokmanın manasını anlayamadım. Öyle ya da böyle kenarda Kerem var. Avrupa'da kötü oynamış olabilir ama ligde atıyordu. Stres takımın gerçek oyununu oynamasına mani oldu. Son dakikalarda Asensio'nun füzesi galip gelmeye yetmedi. Fenerbahçe yine önemli bir virajı dönmeyi başaramadı. Bunu hep yaşatıyor. Son dakikanın son dakikasında gol yemek neyin nesi? Artık bu stresi yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.
"UEFA YETKİLİSİ GÖRSE GÜLER"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Yasin Kol koşmadan, yürüyerek maç yönetti. Maçın başında Talisca kendini bıraktı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Daha sonra Diabate ile Kasımpaşa penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. 31'de Nene topu çekti, Frimpong geç kaldı, Nene'nin ayağına dikkatsiz, temasla düşürdü, pozisyon penaltıydı, 'devam' dedi. VAR inceliyor, eli kulağa götürme jesti ile seyircinin gazını alma eğilimi gereksiz. Bu pozisyona VAR karışmaz. Sahada penaltı verilir veya verilmez. Frimpong'un Nene'ye kontrolsüz hareketi net sarı ama vermedi. İmdadına 4. hakem yetişti. 59'da topun oynandığı bölgede iki top var, hakem oyunu devam ettiriyor! Kim hangi topla oynuyor, UEFA yetkilisi görse bir yerleri ile güler.