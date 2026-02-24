İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson sorgulandı, serbest bırakıldı

İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkilerine dair ortaya çıkan yeni bilgiler sonrasında, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle dün Londra polisi tarafından gözaltına alındı.

72 yaşındaki Mandelson, İngiltere diplomatik hizmetinin en prestijli görevlerinden biri olan ABD Büyükelçiliği görevinden, Epstein ile ilişkisinin boyutunun netleşmeye başlamasının ardından eylül ayında alınmıştı.

Polis, bu ayın başlarında Başbakan Keir Starmer hükümetinin, eski büyükelçi ile Epstein arasındaki yazışmaları iletmesinin ardından Mandelson hakkında cezai soruşturma başlattı.

Londra Metropolitan Polisi, eski bir hükümet bakanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yaptığı açıklamada, "Yetkililer 72 yaşındaki bir erkeği kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına almıştır" dedi. Daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada, söz konusu kişinin soruşturma sürerken kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Günün erken saatlerinde Mandelson, Londra'nın merkezindeki evinden, üzerlerinde vücut kamerası bulunan sivil polisler eşliğinde ayrılırken görüntülendi; ardından bir araçla götürüldü. Mandelson'un avukatlarından ise derhal bir açıklama gelmedi. MANDELSON İLE EPSTEIN'İN DAHA YAKIN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Mandelson ile Epstein arasında geçen ve ocak ayı sonunda ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-postalar, iki isim arasındaki ilişkinin kamuoyunda bilindiğinden daha yakın olduğunu ortaya koydu. Yazışmalar, Mandelson'un 2009 yılında dönemin Başbakanı Gordon Brown hükümetinde bakan olarak görev yaptığı sırada finansçı Epstein ile bilgi paylaştığını gösterdi. Bu ay Starmer'ın İşçi Partisi'nden istifa eden ve Lordlar Kamarası'ndaki görevinden ayrılan Mandelson, daha önce Epstein ile ilişkisi nedeniyle "derin bir pişmanlık" duyduğunu söylemişti. Ancak son gelişmeler hakkında kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı ve yorum taleplerine yanıt vermedi. Mandelson'un Londra'daki ve İngiltere'nin batısındaki evleri de bu ayın başlarında polis tarafından aranmıştı.

Geçen hafta Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor da, Epstein'e gizli hükümet belgeleri gönderdiğine ilişkin ayrı iddialar kapsamında kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Andrew, bugüne kadar kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. STARMER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR Kamu görevini kötüye kullanma suçundan mahkumiyet, ömür boyu hapis cezasına kadar varabilen bir yaptırım öngörüyor ve yalnızca en ağır suçlara bakan Crown Court'ta görülüyor. 2019 yılında fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in Mandelson ile olan ilişkisi, iki üst düzey hükümet yetkilisinin istifasına yol açan bir siyasi skandalının merkezinde yer alıyor. Mandelson'un ataması nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan Starmer, parlamentonun atama sürecine ilişkin belgelerin yayımlanmasını istemesinin ardından yeni bir inceleme baskısıyla karşı karşıya. Bir bakan, ilk belgelerin mart ayı başında yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

MANDELSON'UN ONLARCA YILLIK KARİYERİ Mandelson;'un İngiltere siyasetinde çalkantılı ve onlarca yıla yayılan bir kariyeri bulunuyor. 1990'ların ortalarından sonlarına doğru, eski Başbakan Tony Blair'in "Yeni İşçi Partisi" projesinin mimarlarından biri olarak öne çıktı. Ancak iki kez kabineden istifa etmek zorunda kaldı: İlki 1998'de, bir meslektaşından aldığı konut kredisini açıklamadığı için; ikincisi ise 2001'de bir pasaport başvurusuna etki etmeye çalıştığı iddiaları nedeniyle. Buna rağmen 2008–2010 yılları arasında Gordon Brown'un İşçi Partisi hükümetinde yeniden bakan olarak görev yaptı ve nihayet 2024'ün sonlarında Starmer tarafından ABD Büyükelçisi olarak atanarak kamu görevine geri döndü. ABD Büyükelçiliği ataması başlangıçta akıllıca bir hamle olarak değerlendirilmişti. ABD Başkan Donald Trump'ın bazı gümrük vergilerini düşürmeye yönelik bir anlaşmayı ilk imzalayan ülkenin İngiltere olmasını sağlayarak erken bir başarı elde etmişti. Ancak birkaç ay sonra Epstein ile yakın ilişkisini gösteren belgelerin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.