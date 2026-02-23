Canlı
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!

        Okul müdürlerine saldırı kamerada!

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde aynı bahçeyi paylaşan iki okulun müdürlerine yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!

        DHA'nın haberine göre; olay, 10 gün önce Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokulu ile Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda meydana geldi.

        Bilinmeyen nedenle okul müdürü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı bahçeyi paylaşan diğer okulun müdürü de araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

        Bu sırada şüpheli, her iki okul müdürüne de saldırdı. Yaşanan arbede okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müdürlere yumruk attığı ve tekme savurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!

        Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi.

