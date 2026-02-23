Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gaz, şişkinlik ve kabızlığa karşı sofranızda olması gereken besinler

        Gaz, şişkinlik ve kabızlığa karşı sofranızda olması gereken besinler

        Kabızlık, şişkinlik ve mide ekşimesi gibi sorunlarla sık karşılaşıyorsanız, beslenme listenizi gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. İşte sindirimi kolaylaştıran ve mideyi rahatlatan besinler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 08:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yediklerimiz, sindirim sistemi tarafından parçalanarak vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin ögelerine dönüştürülür. Ancak bazı besinler bu süreci daha da destekleyerek sindirimi kolaylaştırabilir. Özellikle ani diyet değişiklikleri veya belirli gıdalar; şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi sorunlara yol açabilir.

        İşte sindirimi destekleyen ve mideyi yormayan besinler:

        2

        PANCAR

        Orta boy bir pancar yaklaşık 4 gram lif içerir. Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler; kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

        100 gram pancar ortalama 51 kaloridir. 10 gram karbonhidrat, 0,77 gram protein, 0,33 gram yağ ve 1,74 gram lif içerir.

        3

        CHIA TOHUMU

        Chia tohumunun yaklaşık yüzde 40’ı liften oluşur. Bu yüksek lif oranı bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler, kabızlığı önler ve sindirimi destekler. Midede jel benzeri bir yapı oluşturarak probiyotiklerin çoğalmasına katkı sağlar.

        Bir yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 49 kalori içerir. 4,2 gram karbonhidrat, 1,65 gram protein, 3,07 gram yağ ve 3,44 gram lif sağlar. Yüksek lifli olduğu için tüketirken bol su içilmesi önerilir.

        4

        ZENCEFİL

        Zencefil sindirimi rahatlatan en güçlü doğal besinlerden biridir. Bağırsak kaslarını gevşeterek besinlerin daha kolay ilerlemesini sağlar ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

        Ayrıca mide boşalmasını destekler, şişkinliği azaltır ve kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. Yemek sonrası tüketildiğinde mideyi yatıştırıcı etki gösterebilir.

        5

        ELMA

        Elma, hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. İçeriğindeki pektin adlı lif türü prebiyotik özellik göstererek bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler.

        Çözünür lif kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken, çözünmez lif kabızlığı önler. Orta boy bir elma yaklaşık 52 kalori ve 2,4 gram lif içerir. Lifin büyük kısmı kabuğunda bulunduğu için kabuğuyla tüketilmesi önerilir.

        6

        REZENE

        Rezene çayı sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Gaz, şişkinlik ve mide ekşimesine iyi gelir. Antispazmodik özelliği sayesinde kasları gevşeterek rahatlama sağlar.

        Yüksek lif içeriği ile bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlığa karşı etkilidir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırabilir.

        7

        PAPAYA

        Papaya, sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir. Hazımsızlık, gaz ve mide ekşimesi gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

        Orta boy bir papaya yaklaşık 65 kalori ve 2,55 gram lif içerir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak düzenini destekleyebilir.

        8

        TATLI PATATES

        Tatlı patates yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminde şekerin hızlı emilimini azaltarak daha dengeli bir enerji sağlar.

        100 gram tatlı patates yaklaşık 86 kalori ve 3 gram lif içerir. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini destekler.

        9

        SALATALIK

        Salatalık yüksek su oranı sayesinde sindirimi destekler ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Hafif ve düşük kalorili bir besindir.

        100 gram salatalık yaklaşık 16–18 kalori ve 0,5 gram lif içerir.

        10

        AVOKADO

        Avokado hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Bu özellik bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi destekler.

        Bir adet avokado ortalama 224 kalori içerir ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir.

        11

        SOMON

        Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri vücuttaki iltihabı azaltarak sindirim sistemi sağlığını destekler.

        100 gram somon yaklaşık 179 kalori, 19 gram protein ve 10 gram yağ içerir.

        12

        KİMYON

        Kimyon, sindirimi kolaylaştırıcı uçucu yağlar içerir. Ilık suya eklenerek tüketildiğinde mide ağrısı ve şişkinliğe iyi gelebilir.

        Gaz giderici özelliği sayesinde sindirim rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        13

        KEMİK SUYU

        Kemik suyu, hayvan kemik ve bağ dokularının kaynatılmasıyla elde edilir. İçerdiği jelatin ile glutamin ve glisin amino asitleri sindirim sistemini destekler.

        Bu bileşenler bağırsak sağlığını koruyarak besinlerin daha rahat ilerlemesine katkı sağlayabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        ABD-Grönland hattında "hastane gemisi" tartışması
        Sağanak yağmur etkili olacak
        Sağanak yağmur etkili olacak
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        İstifleme hastalığının tedavisi nasıl olur?
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Sergen Yalçın kötü haberi duyurdu!
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 17 araç kazaya karıştı: 7 yaralı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Aileyi tehdit eden 3 zanlı tutuklandı
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çok sert açıklamalar!
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        Pezeşkiyan: Tüm hazırlıkları yaptık
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        İran ile ABD, 26 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan gövde gösterisi!