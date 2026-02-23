Gaz, şişkinlik ve kabızlığa karşı sofranızda olması gereken besinler
Kabızlık, şişkinlik ve mide ekşimesi gibi sorunlarla sık karşılaşıyorsanız, beslenme listenizi gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. İşte sindirimi kolaylaştıran ve mideyi rahatlatan besinler…
Yediklerimiz, sindirim sistemi tarafından parçalanarak vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin ögelerine dönüştürülür. Ancak bazı besinler bu süreci daha da destekleyerek sindirimi kolaylaştırabilir. Özellikle ani diyet değişiklikleri veya belirli gıdalar; şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi sorunlara yol açabilir.
İşte sindirimi destekleyen ve mideyi yormayan besinler:
PANCAR
Orta boy bir pancar yaklaşık 4 gram lif içerir. Bu özelliği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler; kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.
100 gram pancar ortalama 51 kaloridir. 10 gram karbonhidrat, 0,77 gram protein, 0,33 gram yağ ve 1,74 gram lif içerir.
CHIA TOHUMU
Chia tohumunun yaklaşık yüzde 40’ı liften oluşur. Bu yüksek lif oranı bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler, kabızlığı önler ve sindirimi destekler. Midede jel benzeri bir yapı oluşturarak probiyotiklerin çoğalmasına katkı sağlar.
Bir yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 49 kalori içerir. 4,2 gram karbonhidrat, 1,65 gram protein, 3,07 gram yağ ve 3,44 gram lif sağlar. Yüksek lifli olduğu için tüketirken bol su içilmesi önerilir.
ZENCEFİL
Zencefil sindirimi rahatlatan en güçlü doğal besinlerden biridir. Bağırsak kaslarını gevşeterek besinlerin daha kolay ilerlemesini sağlar ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
Ayrıca mide boşalmasını destekler, şişkinliği azaltır ve kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. Yemek sonrası tüketildiğinde mideyi yatıştırıcı etki gösterebilir.
ELMA
Elma, hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. İçeriğindeki pektin adlı lif türü prebiyotik özellik göstererek bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler.
Çözünür lif kan şekerini dengelemeye yardımcı olurken, çözünmez lif kabızlığı önler. Orta boy bir elma yaklaşık 52 kalori ve 2,4 gram lif içerir. Lifin büyük kısmı kabuğunda bulunduğu için kabuğuyla tüketilmesi önerilir.
REZENE
Rezene çayı sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Gaz, şişkinlik ve mide ekşimesine iyi gelir. Antispazmodik özelliği sayesinde kasları gevşeterek rahatlama sağlar.
Yüksek lif içeriği ile bağırsak hareketlerini destekler ve kabızlığa karşı etkilidir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırabilir.
PAPAYA
Papaya, sindirimi kolaylaştıran enzimler içerir. Hazımsızlık, gaz ve mide ekşimesi gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.
Orta boy bir papaya yaklaşık 65 kalori ve 2,55 gram lif içerir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak düzenini destekleyebilir.
TATLI PATATES
Tatlı patates yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminde şekerin hızlı emilimini azaltarak daha dengeli bir enerji sağlar.
100 gram tatlı patates yaklaşık 86 kalori ve 3 gram lif içerir. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini destekler.
SALATALIK
Salatalık yüksek su oranı sayesinde sindirimi destekler ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Hafif ve düşük kalorili bir besindir.
100 gram salatalık yaklaşık 16–18 kalori ve 0,5 gram lif içerir.
AVOKADO
Avokado hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Bu özellik bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirimi destekler.
Bir adet avokado ortalama 224 kalori içerir ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir.
SOMON
Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri vücuttaki iltihabı azaltarak sindirim sistemi sağlığını destekler.
100 gram somon yaklaşık 179 kalori, 19 gram protein ve 10 gram yağ içerir.
KİMYON
Kimyon, sindirimi kolaylaştırıcı uçucu yağlar içerir. Ilık suya eklenerek tüketildiğinde mide ağrısı ve şişkinliğe iyi gelebilir.
Gaz giderici özelliği sayesinde sindirim rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur.
Görsel Kaynak: istockphoto