Sakarya'da dini nikahlı eşini vurup intihar etti

Olay, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana geldi.

Recep Kurtboz (54), dini nikahlı eşi Nurcan G. (49) ile tartıştı. Kısa süre sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G'yi başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Kurtboz aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.

ZANLI ÖLDÜ, KADININ DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G, ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.