        Sakarya'da dini nikahlı eşini vurup intihar etti | Son dakika haberleri

        Sakarya'da dini nikahlı eşini vurup intihar etti

        Sakarya'da tren istasyonu durağında tartıştığı dini nikahlı karısını başından vurarak ağır yaralayan adam, aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 02:06
        Dini nikahlı eşini vurup intihar etti

        Olay, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana geldi.

        Recep Kurtboz (54), dini nikahlı eşi Nurcan G. (49) ile tartıştı. Kısa süre sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G'yi başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Kurtboz aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.

        ZANLI ÖLDÜ, KADININ DURUMU AĞIR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G, ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bağcılar'da aracından inen şoföre önce otomobil ardından cip çarptı; 1 ölü

        Bağcılar 0-3 Avrupa Otoyolunda kamyonetinden inen şoföre önce otomobil çarptı ardından cip şoförün üzerinden geçti. Şoför olay yerinde hayatını kaybederken kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

