Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü | Dış Haberler

        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü

        Son dakika... ABD Gizli Servisi Trump'ın Florida'daki konutuna izinsiz girmeye çalışan birini vurarak öldürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 16:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü

        ABD Gizli Servisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Palm Beach, Florida'daki tatil köyü Mar-a-Lago'nun güvenlik çemberine giren silahlı bir adamın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

        Trump hafta sonlarını genellikle tatil köyünde geçirmesine rağmen, bu olay sırasında Beyaz Saray'daydı.

        Yetkililer, vurularak öldürülen kişinin 20'li yaşlarında olduğunu ifade etti. Vurulan kişinin adı açıklanmadı. Gizli Servis şahsın, "Mar-a-Lago arazisinin kuzey kapısında, av tüfeğine benzeyen bir silah ve bir yakıt bidonuyla görüldüğü" bilgisini paylaştı.

        Şüpheli şahsın, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach İlçe Şerif Yardımcısı tarafından vurulduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle yarışıyorlar

        UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen Ani Antik Kenti'nde, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular, Türklerin Anadolu'ya girişleri adına tarihe ışık tutuyor. Ar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?