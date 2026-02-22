Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi öldürüldü
Son dakika... ABD Gizli Servisi Trump'ın Florida'daki konutuna izinsiz girmeye çalışan birini vurarak öldürdüğünü açıkladı
Giriş: 22.02.2026 - 16:56 Güncelleme:
ABD Gizli Servisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Palm Beach, Florida'daki tatil köyü Mar-a-Lago'nun güvenlik çemberine giren silahlı bir adamın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Trump hafta sonlarını genellikle tatil köyünde geçirmesine rağmen, bu olay sırasında Beyaz Saray'daydı.
Yetkililer, vurularak öldürülen kişinin 20'li yaşlarında olduğunu ifade etti. Vurulan kişinin adı açıklanmadı. Gizli Servis şahsın, "Mar-a-Lago arazisinin kuzey kapısında, av tüfeğine benzeyen bir silah ve bir yakıt bidonuyla görüldüğü" bilgisini paylaştı.
Şüpheli şahsın, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach İlçe Şerif Yardımcısı tarafından vurulduğu belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ