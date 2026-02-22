Canlı
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Astroloji bölümünden, yapay zeka ile yargıya... TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler dikkat çekti!

        Astroloji bölümünden, yapay zeka ile yargıya... TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler dikkat çekti!

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında vatandaşlar tarafından 2 bin 133 başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali konulara ilişkin olurken, üniversitelerde astroloji bölümü açılması, yapay zekâ ile yargılama yapılması ve üniversitelerde kıyafet zorunluluğu getirilmesi gibi talepler de dile getirildi. Başvuruların 456'sı kadınlardan, 1670'i erkeklerden gelirken, 7 dilekçe tüzel kişiler tarafından iletildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:20
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler

        TBMM’ye, üniversitelerde astroloji bölümü açılmasından yapay zeka ile yargılama yapılmasına, dövmecilerin kapatılmasından üniversite öğrencileri ve akademik personele kıyafet zorunluluğu getirilmesine kadar çok sayıda başvuru yapıldı.

        ÇOK SAYIDA İLGİNÇ BAŞVURU YAPILDI

        AA'daki habere göre; TBMM'ye, üniversitelerde astroloji bölümü açılmasından dövmecilerin kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesinden yapay zeka ile yargılama yapılmasına ve üniversite öğrencileri ile akademik personele kıyafet zorunluluğu getirilmesine kadar çok sayıda ilginç başvuru yapıldı.

        2 BİN 133 BAŞVURU YAPILDI

        Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı.

        7'Sİ TÜZEL KİŞİLERDEN

        Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 456 olurken, erkekler 1670 dilekçe gönderdi. Başvurulardan 7'si de tüzel kişilerden geldi.

        DİKKAT ÇEKEN TALEPLER DE BULUNUYOR

        Komisyona en çok başvurular adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı. Gönderilen dilekçeler arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.

        ÜNİVERSİTEDE ÜNİFORMA ZORUNLULUĞU TALEBİ

        Bir kişi üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istedi.

        AÇIK ALANDA SİGARA KULLANIMI GÜNDEMDE

        Komisyona başvuran başka bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle, yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurala uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

        "BÜYÜK TÜRKİYE MİLLET MECLİSİ" TALEBİ

        Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

        "Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zeka ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."

        NİŞANDA AİLE ONAYI

        Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi.

        AF KONUSUNDA DÜZENLEME İSTEĞİ

        Komisyona mahkum ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı konusunda düzenleme yapılması talebinde bulunanların sayısı da dikkati çekti.

