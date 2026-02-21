Bon Jovi: Yanınızda kimin oturduğu önemli değil

"İnsanlar aynı masalarda oturuyorlar çünkü burada insanların birbirlerini tanımalarını istiyoruz. Yanına kimin oturduğunu bilmiyorsun: İhtiyaç sahibi biri mi, yoksa bağışçı mı? Aslında mesele kimin oturduğu da değil. Kim olduğunu bilmeden tanışıp ortak noktalarınızdan konuşuyorsunuz. Günümüzde insanlar çok temkinli. Normalde bir restoranda yemek yerken masanıza yabancı kişilerin oturmasını istemezsiniz, burası bizim masamız kalkın dersiniz. Ama burada tam tersi. Herkes bir arada. Herkes birbirine güveniyor ve yemekle ilgili ya da herhangi sıradan bir konu hakkında sohbet ediyorlar. Böylece kendinizi daha yakından tanıma şansı yakalıyorsunuz. Konseptimiz bu şekilde. Burada kimse kimseye ‘Sana bunu veriyorum’ hissiyle birarada değil. Herkes istediği için burada. Bizim modelimiz bir güçlendirme modeli...” diyor Bon Jovi.