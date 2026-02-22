Düştüğü araç üzerinden geçti!

Kağıthane’de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi.

DHA'nın haberine göre duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esnaf Sedat Polat (36), "Türk filmine koysak sinema gibi. Türkiye'de ilk defa canlı bir şey bu örnektir. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demek" dedi. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre evinden çıkan Savaş D. aracına bindi; ardından da da geri manevra yapmak istedi. Araç geri geldiği sırada Savaş D. bir anda şoför bölümünden aşağı düştü. Savaş D. ne olduğunu anlamaya çalışıp ayağa kalktığı sırada bu kez araç üstüne geldi. Sürücüsüz araç Savaş D.’ye çarparak duvarla araç arasında sıkışmasına neden oldu. Savaş D. yaralanırken, seyir halinde olan Ubeydullah S.’ye (26) ait araç ve park halindeki araç ve kaldırımdaki elektrik panosunda hasar meydana geldi.