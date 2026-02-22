Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemizin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'da etkili olacak yağışların ise kuvvetli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının da kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Gaziantep çevrelerinde de aralıklı yağışın etkili olması öngörülüyor.
Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana ile Osmaniye çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
SICAKLIKLAR 9 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR
Rüzgarın da, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Açıklamada ayrıca, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği de kaydedildi. Hava sıcaklıklarının da kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edildi.
BU BÖLGELER İÇİN UYARI
Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.