Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş ve Gaziantep çevrelerinde de aralıklı yağışın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların, Balıkesir’in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana ile Osmaniye çevrelerinde ise yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul Yağmurlu 8° Ankara Yağmurlu 7° İzmir Parçalı bulutlu 12° Antalya Güneşli 17° Trabzon Yağmurlu 13° Bursa Karla karışık yağmurlu 5° Adana Parçalı bulutlu 19° Diyarbakır Güneşli 17° Gaziantep Kısmen Güneşli 14° Ağrı Kısmen Güneşli 4°

SICAKLIKLAR 9 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Rüzgarın da, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Açıklamada ayrıca, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiği de kaydedildi. Hava sıcaklıklarının da kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edildi.