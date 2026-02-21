Canlı
        Haberler Dünya Yeni küresel tarife oranını duyurdu | Dış Haberler

        Yeni küresel tarife oranını duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:45
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Donald Trump, konuya ilişkin Amerikan Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

        ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi.

        Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.

        Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

        Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu; eşi gözyaşlarına boğuldu

        Antalya'da gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan (33), otoparktaki otomobilinde ölü bulundu. (DHA)

