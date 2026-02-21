Toplu taşıma aracında Cumhuriyet savcısı olduğunu iddia ederek bir yolcuya “seni öldürürüm yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” diyen şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. Daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen Y.S. gözaltına alındı. Y.S.’nin Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenciyken bıraktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya sitelerinde yayılan, toplu taşıma aracı içerisinde çekilen videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu söyleyerek yolculardan birine yönelik “seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım” şeklinde sözler sarf eden şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve daha önce ‘İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.